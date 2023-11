Na evakuaciju iz Gaze čekaju i 54 osobe sa palestinskim i bosanskohercegovačkim državljanstvom

Prvi put za 23 dana totalne blokade Pojasa Gaze, nekoliko stotina ljudi izašlo je iz ove regije u Egipat. Prelaz Rafa jutros je otvoren za one sa dvojnim državljanstvom. U Pojas Gaze ušlo je i desetak egipatskih vozila hitne pomoći da evakuišu teško ranjene. Na spas u Rafi čeka i 54 državljana Bosne i Hercegovine.

Smoke is rising after an Israeli strike on Gaza seen from a viewpoint in Southern Israel October 24, 2023. REUTERS/Violeta Santos Moura