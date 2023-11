Izraelski analitičari za Foreign Policy: Zašto Netanyahu mora otići

Rješenje “dvije države” je “jedini mogući ishod koji može omogućiti Izraelcima i Palestincima da žive u miru”, a protiv tog rješenja se zalagao izraelski premijer Benjamin Netanyahu i stoga ne bi trebao upravljati bilo kojim dijelom ovog procesa, “ni mirovnim procesom, a ni ratom”, navodi se u analizi koju potpisuju izraelski političar Ami Ayalon, pravnik Gilead Sher i aktivista Orni Petruschka.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends a joint press conference with German Chancellor Olaf Scholz, in Tel Aviv, Israel, Tuesday, Oct. 17, 2023. Maya Alleruzzo/Pool via REUTERS