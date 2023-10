U ovom njemačkom gradu možete unajmiti smještaj za manje od jednog eura

U vremenu kada se čini da cijene unajmljivanja vrtoglavo rastu u svakom većem gradu širom svijeta, a smještaj u centru grada je oskudan, mala zajednica u južnoj Njemačkoj ne mora brinuti o povećanju stanarine.

Zašto je to tako

Skoro 500 godina stanarina za stanovnike augsburške četvrti Fugeraj ostala je ista, ali zašto je to tako?

Nedaleko od centra grada, u zatvorenom naselju žive 142 stanovnika. To je mirno mjesto idiličnih dvorišta i zidova ukrašenih zaraslom vinovom lozom, izgrađeno na osnovu sporazuma starog 500 godina: Stanovnici naselja Fugeraj ne plaćaju više od 0,88 eura za kiriju svake godine – to je oko jedan američki dolar. Da, dobro ste pročitali.

Budući da se vjerovatno pitate kako i zašto je to tako, krećemo kratkim povratkom u početak 16. stoljeća i život lokalne porodice Fuger. Kada su se naselili u Augsburgu 1367. godine, Fugerovi su živjeli od trgovine tkanom robom, ali poslovno orijentirana porodica brzo je uspostavila važne odnose i izrasla u jednu od najbogatijih porodica u gradu.

Tokom godina stekli su ogromnu imovinu i nekretnine širom Augsburga i osnovali nekoliko društvenih inicijativa. Jakob Fuger se proslavio kao najbogatiji bankar u gradu, zbog čega je dobio nadimak Jakob Fuger Bogati. Međutim, u skladu s vrijednostima svoje porodice, Jakob Fuger se osjećao društveno odgovornim i želio je vratiti zajednici u vidu pristupačnog smještaja za siromašnije porodice.

Rodila se ideja za Fugraj, a 1521. je poklonio zemljište za uspostavljanje kompleksa socijalnog stanovanja – prvog na svijetu – za porodice i pojedince u nevolji, ali je postojalo nekoliko uvjeta: stanovnici su trebali biti katolici, registrovani građani Augsburga i biti na dobroj reputaciji.

Policijski čas

Uspješni kandidati su se posvetili molitvi za zdravlje i prosperitet porodice Fuger tri puta dnevno i prihvatili policijski sat u 22 sata. Tada je ugovorena godišnja zakupnina za jedan od stanova bila jedan rajnski gulden. Jakob Fuger je osnovao dobrotvorni fond za finansiranje kompleksa socijalnog stanovanja, koji i danas pokriva neke od troškova.

I Tridesetogodišnji rat i Drugi svjetski rat donijeli su razarajuća razaranja projektu, ali Fugeraj je ne samo obnavljan svaki put već je i proširen, uvijek poštujući prvobitno dogovorene uvjete iznajmljivanja.

Uvjeti se do sada nisu mijenjali. Policijski čas je malo opušteniji, a stanovnici koji se kasno vraćaju u svoj stan obično daju napojnicu čuvaru ako to urade, ali osim toga, dogovor se održava. Potpuno zanemarujući inflaciju, vrijednost jednog rajnskog guldena danas iznosi 0,88 eura, a to je iznos kirije koji građani naselja Fuger do danas naplaćuju. prenosi Avaz

