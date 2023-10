DRAMATIČNO U WASHINGTONU: Demonstranti provalili u Kongres, traže zaustavljanje genocida u Gazi (VIDEO)

Američki demonstranti su danas upali u dio zgrade Kapitola demonstrirajući protiv rata između Izraela i Gaze.

Prema izvještajima, uhapšeno je do 50 ljudi, a policija je potvrdila protest. “Grupa demonstranata upala je u Kapitol, a demonstracije nisu dozvoljene u zgradama Kongresa”, rekli su u objavi na društvenim mrežama.

Na jednom transparentu piše “Jevreji kažu primirje odmah!”, dok se ljudi također mogu čuti kako skandiraju “prekini vatru sada”.

Neprofitni Jevrejski glas za mir saopštio je da oni stoje iza protesta i tvrdi da “počinju hapšenja”.

“Nećemo otići dok Kongres ne pozove na prekid vatre u Gazi”, stoji u drugom tvitu. “Ovdje smo da kažemo: ne u naše ime i nikada više. I nastavit ćemo našu građansku neposlušnost sve dok Kongres ne pozove na prekid vatre u Gazi, ili dok nas ne natjeraju da odemo”.

Demonstration happening now on Capitol Hill.

Folks wearing shirts saying “Not in our name … Jews say cease fire now.” pic.twitter.com/QY7aJHexyl

— Kevin Frey (@KevinFreyTV) October 18, 2023