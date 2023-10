Dramatično u Ammanu: Demonstranti se pokušali probiti u izraelsku ambasadu, policija upotrebila suzavac VIDEO

Desetine demonstranata pokušalo je da upadne u kompleks Ambasade Izraela u Amanu, glavnom gradu Jordana, nakon što je u napadu na bolnicu u Pojasu Gaze poginulo najmanje 500 ljudi, rekao je novinar AFP-a.

BREAKING: Protesters are trying to break into the #Israeli embassy in Amman, #Jordan. pic.twitter.com/w7sboZ2wM6

— ????????ϻ???????? ????µ???????? ✝️ (@Elmr_Fudd_again) October 17, 2023