Iran poslao novo upozorenje Izraelu: Ako ne zaustavite genocid i ratne zločine…

Objava na X-u iranske misije pri Ujedinjenim narodima došla je nakon što je američka web stranica Axios izvijestila da je Teheran upozorio Izrael – u poruci poslanoj preko UN-a – da će morati odgovoriti ako Izrael izvede opći kopneni napad u Pojasu Gaze. koji kontrolira Hamas.

“Ako se ratni zločini i genocid izraelskog aparthejda ne zaustave odmah, situacija bi mogla izmaknuti kontroli i izazvati dalekosežne posljedice – za što će odgovornost biti na UN-u, Vijeću sigurnosti i državama koje vode Vijeće u slijepu ulicu”, objavila je iranska misija pri UN-u.

Izrael se u subotu pripremao da pokrene kopneni napad na Hamas, koji ima podršku Irana, u Pojasu Gaze, nakon što je poručio Palestincima koji žive na gusto naseljenom području da pobjegnu na jug prema zatvorenoj granici s Egiptom.

Izrael je obećao da će uništiti Hamas kao odmazdu za napad palestinske islamističke skupine prije tjedan dana. Hamas je upao u izraelske gradove, ubio 1300 ljudi i uzeo desetke talaca – što je najgori napad na civile u povijesti Izraela.

Izraelski zrakoplovi i topništvo već su podvrgnuli Gazu najžešćem bombardiranju koje su ikada vidjeli, stavljajući enklavu, dom za 2,3 milijuna Palestinaca, pod potpunu opsadu. Vlasti Gaze kažu da je više od 2200 ljudi ubijeno.

Sjedinjene Države rade na tome da zadrže Iran podalje od sukoba, a šira međunarodna diplomacija usmjerena je na sprječavanje njegovog širenja – posebno u Libanon – i izazivanje regionalnog rata.

Libanonska, teško naoružana skupina Hezbollah koju podupire Iran, sukobila se s Izraelom preko libanonske granice više puta u proteklom tjednu u najsmrtonosnijim sukobima otkako su vodili jednomjesečni rat 2006. godine.

Mirovni izaslanik UN-a za Bliski istok Tor Wennesland sastao se u subotu s iranskim ministrom vanjskih poslova Hoseinom Amir-Abdolahianom u Bejrutu, priopćili su Ujedinjeni narodi.

Abdolahian se zatim sastao s vođom Hamasa Ismailom Hanijehom u Kataru, izvijestila je TV Al Jazeera.

Upitan o izvješću Axiosa, glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric rekao je: “Svi (Wenneslandovi) sastanci bili su za raspravu o diplomatskim naporima za oslobađanje talaca, osiguranje humanitarnog pristupa i sprječavanje prelijevanja sukoba na širu regiju. To uključuje njegove nedavne sastanke u Libanonu.”

Izraelska misija pri Ujedinjenim narodima odbila je komentirati izvješće Axiosa ili objavu Irana na društvenim mrežama. prenosi n1

If the Israeli apartheid’s war crimes & genocide are not halted immediately, the situation could spiral out of control & ricochet far-reaching consequences—the responsibility of which lies with the UN, the Security Council & the states steering the Council toward a dead end.

— Permanent Mission of I.R.Iran to UN, NY (@Iran_UN) October 14, 2023