Ambasador Palestine u BiH: Amerika se ponaša kao da su oni u ratu, za nas se ništa ne mijenja od 1948.

Civili su i dalje bez struje, hrane, vode i lijekova. O situaciji u Palestini za N1 govorio je ambasador Palestine u BiH Nj. E. Rezeq Namoor.

U javnosti su prisutne različite brojke poginulih i povrijeđenih tokom izraelskih napada na područje Gaze. Pominje se da je stradalo više od 500 djece. Šta kažu Vaši posljednji podaci s terena? Kakva je situacija u pojasu Gaze?

“Trenutno imamo oko 2.000 šehida i 1.800 ubijenih u Gazi usljed granatiranja izraelske vojske. Vrše neselektivno granatiranje. Cijela Gaza je cilj koja je gusto naseljenja. Imamo preko 700 ubijene djece i žena i uhapšeno je preko 250 palestinskih građana od strane izraelskih snaga u Ramallahu, Jeninu i drugim gradovima Zapadne obale”, rekao je ambasador.

Šta je prouzrokovalo prošlosedmični napad pripadnika Hamasa na Izrael? Je li Hamas nepromišljenim potezima doveo u nezavidnu situaciju većinu palestinskog stanovništva u pojasu Gaze?

“Mi smo u nezavidnoj situaciji od 1948. godine i 1967. se ta situacija pogoršala i ništa se za nas nije promijenilo. Kroz taj period imamo masakre, ubijanja i hapšenja. Okupator ne poštuje međunarodne odluke i ono što mi želimo i da bude rješenje je osnivanje dvije države. Hoćemo da budemo dijelom međunarodne zajednice. Cijena rata je veća od cijene mira. Nažalost, od ugovora u Oslu 1993. nije bilo napretka u mirovnom procesu. Povinovali smo se odlukama međunarodne zajednice, a okupator nije. Predsjednik Abbas pred međunarodnom zajednicom pokušavaju da izpregovaraja mir”, rekao je.

Mnogi upozoravaju da bi se Gaza mogla pretvoriti u kolektivno groblje nakon napada koji dolaze od strane izraelskih snaga. Šta je ono što je najpotrebnije tamošnjem stanovništvu, pored zaustavljanja sukoba?

“Nažalos, voda, struja i lijekovi, te druge potrepštine – energetske – su prekinuti usljed zvanične odluke izraelske vlade i imamo sada ovaj napad na Pojas Gaze. Uvijek su civili ti koji plaćaju cijenu i imaju problema sa dostavom energenata, hrane, lijekova i nemaju mogućnost kretanja”. rekao je.

Izrael je dao ultimatum gotovo polovini stanovništva da se u roku od 24 sata evakuišu sa sjevera pojasa Gaze na jug. Je li fizički bilo moguće ispoštovati taj zahtjev?

“Mi ne možemo odgovoriti na ovakav zahtjev za povlačenjem. Ovo nasilno protjerivanje jeste ratni zločin i Izrael nema pravo da traži od naroda da napusti našu zemlju putem zazivanja straha i na taj način ih protjeraju. Preko 70% stanovnika Gaze su izbjeglice od 1948. godine koji su protjerani tada i najbolje rješenje je da se ne protjeruju iznova i da se vrate na ognjišta u skladu sa odlukama UN-a. Trebamo partnera na izrealskoj strani da se ostvare prava da Palestici imaju državu sa glavnim gradom Istočnim Jerusalemom”, kaže ambasador.

Brojni su oni koji su izrazili solidarnost s izraleskim narodom nakon što je Hamas izvršio napad na njihov teritorij. Koliko vas boli i pogađa činjenica da izostaje podrška ili saosjećanje s onim što proživljavaju građani na okupiranim palestinskim područjima?

“Zaista, biću iskren. Nadam se da neću povrijediti bilo koga u međunarodnoj zajednici. Izrael je osnovan američko – britanskom odlukom. Britanija je držala Palestinu pod okupacijom i osnovala je Izrael. Mi smo se nadali da međunarodna zajednica koja govori o pravima naroda da će oni sa oba oka gledati na obje strane. Nažalost, oni su pristrasni i uvijek staju uz Izrael. To nas boli i svakog dostojanstvenog čovjeka koji vidi ovu pristranost Zapada, a Izrael ne želi da provede odluke međunarodne zajednice”, reako je.

Je li za Vas iznenađujuća šutnja Fataha i predsjednika Mahmouda Abbasa na dešavanja u pojasu Gaze odnosno na ono što su uradili i Hamas i Izrael u proteklih sedam dana?

“Gospodin Mahmoud Abbas i vodstvo Palestine i njihov strateški izbor je mir. To nije tajna i to govorimo još od ugovora u Oslu. Nažalost, oni koji su ubila Rabina su članovi ekstremne izraelske desnice koji nisu ispoštovali ovaj ugovor. Vratili smo se unazad. Stav Abbasa je jasan svima i cijelom svijetu. Veliki se pritisak vrši na njega jer se on uvijek bori za mir i provođenje rezolucija UN-a i međunarodne zajednice. Sam otpor koji pružamo na Zapadnoj obali je putem protesta”, rekao je.

Kako komentarišete stavove i ponašanje predstavnika SAD-a kao jedne od najvažnijih i najznačajnijih zemlja u svijetu koje bi trebale i raditi na uspostavljanju dvije države na prostoru Svete zemlje?

“Amerika već dugo godina od Osla pa do danas stalno govori da je sponzor mirovnih pregovora, ali nismo vidjeli istinski pomak niti pritisak na Izrael da provodi odluke međunarodne zajednice. Pruža im novčanu i vojnu podršku. Amerika se ponaša kao da je ona u ratu a ne rat protiv Izraela i jedne palestinske frakcije. Razočarani smo i šaljemo poruku da se organizuje međunardna konferencija gdje neće biti Amerika sponzor već UN i međunarodna zajednica, da sprovedemo odluke koje sežu unazad nekoliko dessetina godina”, dodaje ambasador.

Ko bi mogao odigrati ulogu pomiritelja između Palestinaca i Izraelaca? Postoji li takav autoritet u ovom trenutku?

“Imamo veliki broj država koje mogu odigrati bitnu ulogu, Amerika, Rusija, Kina, EU, Turska i neke arapske države, pogotovo one koje imaju dobre odnose sa Izraelom. Imamo političku aktivnost da vratimo ovo u diplomatske okvire”, kaže.

Kako gledate na reakcije u Bosni i Hercegovini na ono što se dešava u Vašoj zemlji i Izraelu?

“Ja sam ovdje ambasadro Palestine i osjećam ljubav i prijateljstvo prema svakom građaninu BiH bez obzira na vjeru i nacionalno opredjeljenje. Pojedinci su u potpunosti pristrasni i na strani Izraela, ali postoje i oni koji imaju umjeren pristup. Imaju pravo na odluke i ne miješamo se u unutrašnje stanje zemlje, ali ima veliki broj građana koji pokazuje simaptije prema Palestincima. Vidio sam okupljanja podršci Palestini i svima se zahvaljujemo”, rekao je.

Za kraj je emotivno rekao kako ima porodicu i prijatelje na svakom pedlju Palestine i da je baš sinoć i izraelskom napada izgubio dobre prijatelje,piše N1

Facebook komentari