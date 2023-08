Medvedev: Sve smo bliže apokalipsi

Povod za njegov istup bila je činjenica da su ukrajinske snage odlučile napasti Ruse na anektiranom Krimu, tvrdi Ukrajinska pravda, prenosi Index.hr.

“Ukrajinski kriminalci objavili su da su dobili odobrenje za udare diljem Rusije, primjerice za napad na Krim. Ako je to točno (a trenutno nema razloga sumnjati u to), onda je to izravan, pravno značajan dokaz suučesništva Zapada u ratu protiv Rusije na strani države Stepana Bandere”, napisao je Medvedev na Telegramu.

“To bi bio povod za rat koji bi Rusiji dao mogućnost da djeluje u okviru ratnog prava protiv svih i svega u zemljama NATO-a. Nažalost, proročanstva apokalipse su nam sve bliže”, dodao je. Medvedev je objavio i nekoliko citata sovjetskih vođa Nikite Hruščova i Vladimira Lenjina te citat iz Otkrivenja.

Medvedev je u srpnju napisao članak za glasnik vlade Rosijskaja Gazeta, u kojem je naglasio kako je nuklearni rat “prilično vjerojatan”, ali nije bilo izgledno da će u njemu biti pobjednika. Više puta je govorio da potpora Zapada Ukrajini povećava šanse za nuklearni sukob.

Facebook komentari