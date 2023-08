Bivši Trumpov zvaničnik objavio knjigu: Ovaj pokret je prijetnja za demokratiju

Taylor navodi rezultate istraživanja koja su pokazala da jedan od deset Amerikanaca, što je više od 30 miliona ljudi, sada podržava nasilje protiv vlade, te ističe da je upravo zapaljiva politička klima ono što je potrebno njegovim pristalicama “da bi spalili sistem”.

Navodi da mu je cilj da kroz niz primjera događaja koji su se desili tokom Trumpovog mandata, te razgovora sa ljudima koji su upoznati sa planovima Trumpovog pokreta i stručnjacima po tom pitanju napraviti “stvarnu prognozu o tome šta očekivati ako postavimo još jednog korumpiranog vođu u Bijelu kuću”.

“Trumpizam je politička filozofija koja nastoji postići krajnje desničarske, populističke ciljeve prkoseći demokratskim institucijama i zloupotrebom vlasti u stranačke svrhe. Širio se poput bolesti, zarazivši rastuću generaciju imitatora”, piše Taylor.

Trumpovo ponašanje u hitnim situacijama

Taylor navodi da su se Trumpovi nedostaci posebno isticali u hitnim slučajevima. Prisjetio se jednog razgovora sa bivšim predsjednikom po pitanju projektovane putanje atlantskog uragana:

“Je li to smjer u kojem se uvijek vrte?” pitao me je predsjednik.

“Oprostite”, odgovorio sam, “ne razumijem”.

“Uragani. Da li se uvijek tako vrte?” Prstom je napravio vrtlog u vazduhu.

“U smjeru suprotnom od kazaljke na satu?” Pitao sam. Klimnuo je glavom. “Da, gospodine predsjedniče. Zove se Coriolisov efekat. To je isti razlog zbog kojeg se voda u toaletu okreće u drugom smjeru na južnoj hemisferi.”

“Nevjerovatno”, odgovorio je Trump, žmirkajući očima kako bi pogledao prezentaciju na ploči.

Taylor objašnjava da je tada administracija pokušavala da navede Trumpa da potakne stanovnike da se evakuišu iz Sjeverne i Južne Karoline, gdje je izgledalo da će oluja stići na kopno.

“Znate, gledao sam TV, a oni su intervjuisali tipa na parkingu“, nagnuo se Tramp i ispričao. “Nosio je crvenu kapu, MAGA kapu, i rekao je da ćemo ga ‘izdržati’. Zar to nije mogućnost? To rade pristalice Trumpa. Oni su čvrsti. Izdrže. Mislim da ću im to reći da urade.”

Taylor navodi da bi takvo ponašanje Trumpa ponekad bilo smiješno, pa čak i šarmantno, ali da tog dana nije bilo tako s obzirom na ozbiljnost situacije i da su svi u prostoriji sem njega bili zabrinuti.

Navodi da se tada oglasio jedan njegov “mudar” pomoćnik.

“Gospodine Predsjedniče, ne bih ušao na taj rizik. Ovo će biti prilično jaka oluja i ne želite da izgubite pristalice u Karolini prije Izbora 2020. godine,” rekao je on.

Taylor navodi da je ovo navelo Trumpa na razmišljanje.

“To je takvo dobar argument. Trebali bismo podstaći evakuaciju”, navodno je odgovorio bivši predsjednik.

“Helikopteri imaju previše dijelova”

Dalje navodi da je Trump želio angažovati helikoptere nakon oluje kako bi obišao pogođena područja jer bi slika njega kako leti iznad sravnjenih kuća u helikopteru bila mnogo “moćnija” nego kada bi posmatrao štetu iz automobile.

Međutim, Taylor navodi da se Trump se onda predomislio, te objasnio zbog čega:

“Zapravo, znate šta, vjerovatno nije dobra ideja uzeti ih. Helikopteri se uvek pokvare. Da li znaš zašto? ….. Zato što imaju previše dijelova!…. Tako je. Istina je. Helikopteri imaju previše dijelova, pa se uvijek kvare – tu je ovaj dio, pa onaj dio, pa još jedan mali dio. Tako da to nećemo učiniti”, rekao je navodno Trump.

“Veliki jarak s aligatorima i zmijama”

Taylor se prisjetio jednog razgovora između Trumpa i bivše sekretarke ua unutrašnju sigurnost, Kirstjen Nielsen.

Bivši predsjednik je navodno bio uznemiren snimkom migranata koji prelaze u Sjedinjene Države i želio je razgovarati o kreativnim opcijama za spriječavanje toga, te je nazvao Nielsen i rekao joj da “ne može da vjeruje šta vidi na granici”.

Njegova ideja je bila da se iskopa “veliki, duboki jarak”.

“Želim da razmisliš koliko duboko možemo da iskopamo, u redu Kirstjen?”, rekao je navodno Trump, te predložio da se jarak napuni “zmijama i aligatorima” kako bi pojeli ljude ako u njega padnu.

“Razmotrićemo to, gospodine predsjedniče“, odgovorila je ona.

Taylor piše da je Trump nastavio insistirati na tome, te da se nije šalio. Navodi da je zbog ovog poziva Ministarstvo domovinske sigurnosti sastavilo procjenu za kopanje takvog jarka duž granice, uključujući koliko bi koštalo da se taj jarak napuni zmijama i aligatorima.

“Reći Trumpu da je to smiješna ideja ga ne bi spriječilo. Trebao je vidjeti ogromnu cijenu da bi popustio, pa smo mu rekli da će jarak od dvije hiljade milja ispunjen reptilima koštati desetine milijardi dolara”, navodi Taylor, te dodaje da Trump zbog toga odustao od ideje.

“Pucajte im u noge”

U knjizi Tazlor opisuje kako je Trump reagovao na medijske izvještaje da je nekoliko hiljada migranata krenulo u karavanu prema Sjedinjenim Državama.

Navodi da je bivši prijedsjednik na to reagovao “kao da se radi o stranoj vojsci koja polako maršira na teritoriju SAD-a”, te napravio niz poziva i organizovao sastanke sa predstavnicima institucija i tražio, između ostalog, da se puca na migrante kako se ne bi približavali.

Taylor se prisjetio kako je Trump, kada mu je rečeno da je korištenje smrtonosne sile protiv nenaoružanih civila nezakonito, navodno izjavio: “Onda im pucajte u noge ako morate”.

Tokom jednog sastanka po tom pitanju se Trump navodno obratio Tayloru, koji je vodio bilješke:

“Šta dovraga radiš?“ pitao je.

“Oprostite, gospodine?” odgovorio sam.

“Vodiš bilješke! Ne želim nikakve jebene bilješke. Prestani da vodiš bilješke.”

Navodno je rekao da njegov “prijatelj” Kim jong Un bilje zna kako da se nosi s pitanjem sigurnosti na granici.

“Jeste li vidjeli njegovu granicu? Puške. Tenkovi. Bodljikava žica. Nagazne mine. Da li sam u pravu?”, izjavio je navodno Trump.

Također se prisjetio navodne konverzacije između Trumpovog savjetnika Stephena Millera i komandanta obalske straže, Admirala Paula Zukunfta, nakon što su predsjedniku predstavljeni podaci o putanjama za koje se sumnja da se koriste za krijumčarenje fentanila u SAD:

“Admirale, vojska ima bespilotne letjelice, zar ne?” upitao je Stephen.

“Da”, odgovorio je Zukunft.

“A neki od tih dronova su opremljeni projektilima, zar ne?”

“Naravno“, odgovorio je komandant, jasno se pitajući kuda ide linija ispitivanja.

“A kada je čamac pun migranata u međunarodnim vodama, oni nisu zaštićeni Ustavom SAD-a, zar ne?”

“Tehnički, ne, ali nisam siguran na šta ciljate.”

“Recite mi zašto onda ne možemo da upotrebimo dron Predator da uništimo taj čamac?”

“Zato što bi, Stephene, to bilo protivno međunarodnom pravu”, odgovoerio je navodno Zukunft tada.

Opasnost “malih Staljina”

Taylor navodi da je skoro svaki Trumpov zvaničnik s kojim je razgovarao imao slična predviđanja. Smatraju da, u slučaju da takva osoba ponovo preuzme mandat, ne bi zaposlila iskusne javne službenike nego “političke operativce koji se zaklinju na vjernost kultu ličnosti, a ne Ustavu”.

“On je htio da njegovi zvaničnici osjete kako im visi oštrica giljotine nad glavama i da znaju da on drži konopac. Želja da budu formalno nominirani na prestižnu poziciju, zajedno sa stalnim strahom da će biti javno poniženi i smijenjeni, bila je dovoljna da ih natjera da pokažu vjernost Trumpu. Kao rezultat toga, historijski broj zvaničnika – skoro trideset u četiri godine – postavljeno je na uloge na određeno vrijeme u vladinim agencijama za vrijeme Trumpove administracije”, piše Taylor.

Jedan od bivših viših saradnika u Trumpovoj kampanji, George Gigicos, je u izjavi Tayloru iznio svoj stav po pitanju mogućnosti da Trump ponovo preuzme mandat.

“Želiš da razgovaramo o tome kako bi izgledao drugi mandat? To bi bilo opasno”, rekao je on, te naveo da bi osobe koje se oslanjaju na Trumpovo odobrenje bile postavljene na najviše pozicije u vladi kako bi doprijenijeli napretku pokreta MAGA.

“Imamo sistem provjere i ravnoteže. Možemo prebroditi lošu politiku, ali ne možemo prebroditi loše ljude”, dodao je Gigicos.

Taylor smatra da postoji mogućnost da bi Trump naredio prisluškivanje telefona zvaničnika koje imenuje, s obzirom da postoji mogućnost da se nešto slično već dešavalo.

Navodi kako je u Trumpovoj drugoj godini na vlasti razgovarao sa članom administracije koji je rekao da ga je predsjednik paranoičan i da je želio da špijunira svoje zvaničnike. Navodno je rekao saradnicima da želi da “prisluškuje telefone” osoblja Bijele kuće kako bi otkrio ko medijima pušta štetne priče o njemu. Šef osoblja John Kelly je navodno odbio taj prijedlog, znajući da bi to bilo nezakonito.

Taylor upozorava da su često osobe vjerne ovakvom predsjedniku opasnije nego on sam. On navodi da mu je bivši republikanski kongresmen Denver Riggleman u razgovoru uporedio Trumpa sa sovjetskim diktatorom Josifom Staljinom.

“Staljin je bio užasan, ali imali ste male Staljine koji su bili mnogo gori i veći teroristi od njega jer su mislili da im je dozvoljeno da budu takvi”, rekao je on.

Izjavio je da bi “slijedeći Trump” doveo pristalice “koji nemaju karaktera, iskustvo ili oboje” na vlast, te da bi oni bili “spremni na odmazdu”.

Ekstremističke grupe kao saveznici, kritičari kao politički zatvorenici

Taylor navodi da je za vrijeme Trumpa Bijela kuća željela da skrene pažnju agencija poput DHS-a i FBI-a od domaćeg terorizma, te da su predsjednikovi savjetnici na nasilne ekstremističke grupe kao što su Proud Boys i Čuvari zakletve gledali kao na pristalice, a ne osumnjičene.

Navodi da su u nacrtu državne strategije za borbu protiv terorizma izbrisali mnogo toga o tim grupama, te da se u konačnom dokumentu malo pominje ta prijetnja i da su neonacističke grupe stavljene u rang s grupama aktivistima za prava životinja i ekološkim ekstremistima.

Taylor navodi da oni koji su napustili Trumpovu administraciju imaju razloga za strah od odmazde, te da bi mogli postati politički zatvorenici.

“Trump je jednom predložio da prevozimo ilegalne imigrante u pritvorski objekat koji je namjenjen za zavjerenike za napade 11. septembra, kako bi se poslala poruka onima koji potencijalno žele preći granicu. Nagovorili su ga da odustane od toga – ne zato što je to bilo pogrešno, već zato što je zatvor bio premali za veliki broj zatvorenika”, navodi on.

“Ako Amerika izabere drugog vođu poput Trumpa, mogli bismo vidjeti da se politički zatvorenici visokog ranga šalju u Guantanamo umjesto toga. I ovakve knjige će se pisati iz zatvorskih ćelija, ako se budu pisale ikako”, upozorio je.

“Putin ga je omotao oko svog prsta”

Taylor također u knjizi opiduje kako je tokom četiri godine na vlasti Trump navodno “neoprezno kompromitovao američke državne tajne”.

“On bi dao osjetljive odbrambene informacije novinarima, podijelio ih sa stranim osobama protivnika, i s njima je pobegao u svoju privatnu rezidenciju na Floridi nakon odlaska iz Bijele kuće”, piše on.

Također navodi da je bivši predsjednik redovno zahtijevao prekid obaveza SAD u inostranstvu. Pozivao je na ukidanje odbrambenih paktova sa Japanom i Južnom Korejom, izlazak iz NATO-a, otkazivanje sporazuma o slobodnoj trgovini sa nizom prijateljskih vlada, i povlačenje američkih trupa iz mjesta na kojima su bili stacionirani kao na primjer Afganistana, Sirije, Somalije, Njemačke i šire.

Taylor ističe da cilj Trumpovih pristalica nije samo da se izolira SAD, nego da se ovakvo razmišljanje prenese i na druge države širom svijeta. Navodi da su, u skladu s time, Donald Trump i njegovi zvaničnici navijali su za desničarske nacionalističke pokrete u nadi da će se MAGA pristup snažnom populizmu proširiti.

“Mislim da jake zemlje i jaki nacionalistički pokreti u zemljama čine jake susjede. To su zapravo gradivni blokovi koji su izgradili Zapadnu Evropu i Sjedinjene Države, i mislim da je to ono što nas može vidjeti naprijed“, rekao je Trumpov bivši strateg Steve Bannon evropskoj publici prije nego što je Trump izabran.

Taylor smatra da je Trumpova vanjska politika ohrabrila diktatore širom svijeta, te da je bio spreman tolerisati kršenja ljudskih prava i represivno ponašanje zemalja kao što su Kina, Iran, Sjeverna Koreja, Rusija i druge.

“Populistički pokret MAGA stvorio je zabunu oko toga ko su naši saveznici, a ko protivnici, i to dovodi Ameriku u veliku opasnost u velikoj opasnosti”, smatra Fiona Hill, jedna od Trumpovih bivših saradnica.

Ona je ispričala da su ljudi u administraciji morali kriti svoje aktivnosti u suprostavljanju Rusiji.

“(Vladimir) Putin ga je motao oko prsta cijelo vrijeme… Stalno je ljubio Putina u dupe. Želio je da se dodvorava Putinu”, izjavila je ona.

Taylor navodi da je zatim pitao šta bi mogao biti motiv za Trumpovu naklonost prema diktatorima.

“Jedan od razloga zašto Trump nije želio suzbiti autokrate je taj što je želio da radi iste stvari kao i oni“, zaključila je Hill. prenosi n1

