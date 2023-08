Poginulo 16 ljudi usljed pada krana

Oni su rekli da se strahuje da je još nekoliko radnika zarobljeno ispod srušenog krana.

Snimci objavljeni na televiziji prikazuju oštećene ostatke krana izvaljene na tlu između stubova mosta blizu područja Šahapur, na oko 80 kilometara od grada Mumbaja.

Zvaničnik Državnih snaga za odgovor na katastrofe Mohsen Šahidi rekao je da spasilački timovi pokušavaju da izvuku tijela i da je do sada prijavljeno da je poginulo 16 ljudi.

Premijer Indije Narendra Modi uputio je poruku saučešća porodicama poginulih.

16 dead after girder launcher used for bridge construction collapses in Thane.

(@dipeshtripathi0 )#Thane #Mumbai #news #ITVideo @PoojaShali pic.twitter.com/6dc3KR8rXJ

— IndiaToday (@IndiaToday) August 1, 2023