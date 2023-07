ISW: Putinovi potezi pokazuju da je zabrinut

Putin je odveo Lukašenka u posjet Kronstadtu u Sankt Peterburgu – povijesno značajnoj otočkoj tvrđavi gdje su ruski vojnici i mornari početkom 1921. vodili poznatu neuspješnu antiboljševičku pobunu koju je sovjetska vlada u konačnici ugušila.

Sastanak je, prema institutu, sugerirao da je Putin “nastojao projicirati moć i povjerenje u vlastitu nadmoć” nad frakcijom koja je povezana s Jevgenijem Prigožinom i koja se nalazi u St. Petersburgu. Putin i Lukašenko obišli su Kronstadt s guvernerom Sankt Peterburga Aleksandrom Beglovim i mlađom kćeri ruskog ministra odbrane Sergeja Šojgua Ksenijom, pišu Vijesti.

“I Beglov i Šojgu su osobni neprijatelji Prigožina, a Putinov javni sastanak s Beglovom, Šojguovom kćeri i Lukašenkom na povijesnim temeljima neuspjele pobune u Kronštatu gotovo je sigurno imao za cilj signalizirati poraz Putina i njegovih lojalnih kadrova od Prigožinove oružane pobune i Prigožinovih pristaša sa sjedištem u Sankt Peterburgu”, rekao je ISW.

Stručnjaci su primijetili da se Putin također potrudio fotografirati s mnoštvom lokalnih ruskih građana, uključujući djecu, dok je bio u Kronstadtu, “vjerovatno kako bi se predstavio kao popularan i voljen vođa među ruskim narodom”.

“Ove simbolične geste pokazuju da je Putin zabrinut zbog svoje percipirane popularnosti, sigurnosti svog režima i niza frakcija koje se natječu za vlast unutar visokih ešalona ruske uprave”, zaključio je ISW.

