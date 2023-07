Biden: Predsjednik Erdogan je održao svoju riječ

“Cijeli svijet je vidio da decenije opresije nisu ubile snažan slobodarski duh u ovoj zemlji. Ove godine smo proslavili 100 godina neprekinutih diplomatskih odnosa između SAD-a i baltičkih zemalja. Nikada nismo prihvatili rusku okupaciju ovih zemlja. Pored toga imate i izvrsnog predsjednika koji je ovdje s nama”, kazao je Biden.

Američki predsjednik je podsjetio i na to da su prvi strani posjetioci Litavanije nakon obnove nezavisnosti bili upravo Amerikanci litavanskog porijekla koji su došli iz Chicaga. Biden je ukazao i na to da su baltičke zemlje danas ponosne članice Evropske unije, ali i NATO-a i da je on imao ulogu u tome kao tadašnji američki senator.

“Proteklih dana smo imali historijski samit u Litvaniji. Uskoro će nam se tamo pridružiti i Švedska zbog toga što je predsjednik Erdogan održao svoju riječ. Uskoro ćemo biti 32. slobodnostojeće zemlje u Alijansi. NATO je danas jači, energičniji i ujedinjeniji nego ikad. To se nije desilo slučajno. Kada je Putin napao Ukrajinu nadao se da će se naše jedinstvo raspasti, da će naši demokratski lideri biti slabi, ali se pokazalo da je pogriješio”, kazao je Biden.

Američki lider je podsjetio da su protiv Putina ustali američki, evropski i indo-pacifički lideri koji su upozorili na ono što sprema Putin i da je bilo onih koji nisu vjerovali u sve što im je rečeno na osnovu obavještajnih podataka. Tada nam nisu u to vjerovali ni neki u Ukrajini, ali ipak smo uradili ono što smo morali.

“Godinu i po nakon početka rata Ukrajinci pokazuju svoju hrabrost. Danas je Ukrajina slobodna, jaka i bori se za svoju budućnost. Nećemo odustati ni posustati, borit ćemo se za slobodu danas, sutra i koliko god to bude trebalo. Svi želimo da ovaj rat završi i da se vrate prava iz povele UN-a, da se očuvaju suverenitet i teritorijalni integritet, Rusija to pokušava poništiti uz činjenje zločina. Vara se da misli to može postići. Ne može to postići zbog našeg jedinstva i naše opredijeljenosti, to je ono što smo i ko smo i nikada nećemo prestati”, rekao je Biden.

Govoreći pred studentima i građanima Litvanije Biden je podsjetio na sva mjesta u svijetu u kojima se ljudi i dalje bore za svoju slobodu. Nastavite se boriti za to i pokažite ono što je u vašem duhu i naslijeđu, nikada nemojte odustajati, borba za slobodu je borba za sva vremena i jedinstvo se neće poništiti poruka je američkog lidera iz ove baltičke zemlje.

“Prijatelji suočavamo se s izborom u kojem se izrabljuju i svijeta u kojem se borimo za svoja prava. Danas se suočavamo s prijetnjama klimatskih promjena i ekonomskih problema, zbog toga moramo raditi zajedno i to je zašto moramo biti jedinstveni jer se svijet mijenja. Zato se borim da se obnovi američka veza sa svijetom i da imamo zajedništvo. Sigurna Evropa nije hipotetičko pitanje, to moramo raditi i za druge dijelove svijeta. Zato okupljamo demokratije širom svijeta, pa i u Indo-pacifičkom regionu kako bismo mogli raditi prema boljem svijetu”, kazao je Biden.

Budućnost možemo graditi ako budemo dijelili izazove i ako budemo dijelili benefite svijeta ustrojenog na međunarodnom pravu i sistemu. Svijetu trebaju otvorena mora i nebesa, inovacije te tehnološki razvoj, saradnja kakva nije postojala u vrijeme pandemije i borba protiv realne i ozbiljne i najveće prijetnje odnosno klimatskih promjena koje mogu uništiti budućnost za naredne generacije poručio je američki lider.

“Stojimo na prekretnici u svijetu, na mjestu na kojem se svijet mijenja. Ne želimo biti u svijetu u kojem će agresori sutra odlučivati. Onako kako odgovorimo na sva ova pitanja tako će izgledati budućnost za buduće generacije i zato je važno da dijelimo slobodu i znanje kako bismo imali bolju budućnost”, zaključio je Biden. prenosi n1

