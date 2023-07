Svoj zaron prema olupini Titanika započeli su u 8 ujutro 18. juna. Sat i 45 minuta kasnije, u 9:45, izgubljen je kontakt s podmornicom.

Sada se zna da je podmornica implodirala jer je američka mornarica detektirala taj zvuk. Pet dana kasnije, na morskom dnu, oko 500 metara od Titanika, pronađeni su ostaci podmornice.

Svi koji su bili na brodu – direktor kompanije koja je organizirala ekspediciju Stockton Rush (61), francuski stručnjak za Titanik P.H. Nargeolet (77), britanski milijarder i pustolov Hamish Harding (58), te otac i sin Shahzada Dawood (48) i Suleman Dawood (19) – preminuli su istog trena, a da nisu niti znali šta se dogodilo.

U nedjelju je Christine Dawood, Shahzadova supruga i Sulemanova majka, otkrila dosad nepoznate detalje o zaronu i o tome kako su njeni najmiliji umalo propustili kobno putovanje, piše Jutarnji.

Obitelj Dewood koja živi u Surreyu, prvo je 14. juna odletjela u Toronto. Njihov let za St. John je bio otkazan pa su imali jedan dodatni dan za istraživanje grada. No i let idućeg dana je bio otkazan pa su se bojali da neće stići. “Zapravo smo bili prilično zabrinuti da će otkazati i taj idući let. Sada mi je, naravno, žao što ga nisu otkazali”, rekla je gospođa Dawood.

Supruga milijardera otkrila kako su izgledali posljednji trenuci putnika s Titana

Foto: Ocean Gate / Podmornica Titan

Pet putnika na ukletoj podmornici Titan – među kojima je bilo i troje Britanaca – posljednje trenutke prije smrti proveli su slušajući muziku u totalnom mraku i gledajući bioluminiscentna stvorenja u dubini oceana, otkrila je supruga jednog od poginulih.

Svoj zaron prema olupini Titanika započeli su u 8 ujutro 18. juna. Sat i 45 minuta kasnije, u 9:45, izgubljen je kontakt s podmornicom.

Sada se zna da je podmornica implodirala jer je američka mornarica detektirala taj zvuk. Pet dana kasnije, na morskom dnu, oko 500 metara od Titanika, pronađeni su ostaci podmornice.

Pomorski biolozi u čudu: Jesu li orke u Gibraltaru poludjele? Trending

Pomorski biolozi u čudu: Jesu li orke u Gibraltaru poludjele?

Svi koji su bili na brodu – direktor kompanije koja je organizirala ekspediciju Stockton Rush (61), francuski stručnjak za Titanik P.H. Nargeolet (77), britanski milijarder i pustolov Hamish Harding (58), te otac i sin Shahzada Dawood (48) i Suleman Dawood (19) – preminuli su istog trena, a da nisu niti znali šta se dogodilo.

U nedjelju je Christine Dawood, Shahzadova supruga i Sulemanova majka, otkrila dosad nepoznate detalje o zaronu i o tome kako su njeni najmiliji umalo propustili kobno putovanje, piše Jutarnji.

Obitelj Dewood koja živi u Surreyu, prvo je 14. juna odletjela u Toronto. Njihov let za St. John je bio otkazan pa su imali jedan dodatni dan za istraživanje grada. No i let idućeg dana je bio otkazan pa su se bojali da neće stići. “Zapravo smo bili prilično zabrinuti da će otkazati i taj idući let. Sada mi je, naravno, žao što ga nisu otkazali”, rekla je gospođa Dawood.

Nakon potrage i spašavanja: Krhotine podmornice Titan izbačene na Kanadsku obalu

Ona je tokom zarona bila na glavnom brodu Polar Price, zajedno s kćerkom Alinom (17). Kaže kako su sastanci o zaronu i samoj olupini održani u 7 ujutro i u 7 navečer.

Onima koji su se spremali zaroniti u podmornici, rečeno je da obuku debele čarape jer je u dubinama oceana hladno. Također im je rečeno da jedu nešto vrlo lagano i ne piju kafu prije putovanja. Naime, u podmornici nema toaleta, već samo boca ili mali wc za kampiranje iza jednog zastora.

Putnicima je, nadalje, naloženo da svoj mobitel napune omiljenom muzikom koju će moću puštati preko Bluetooth zvučnika. Bile su dozvoljene sve vrste glazbe – osim countryja, kazao je prije puta Rush. Putnike svoje podmornice također je upozorio da će zaron provesti u totalnom mraku jer će svjetla biti ugašena kako bi se uštedjela struja iz baterija koja će im trebati kasnije kad budu na dnu. No u tom će mraku moći vidjeti bioluminiscentna stvorenja.

Christine Dawood rekla je da je njezin suprug bio uzbuđen ‘poput malog djeteta’. Titanikom se ‘zarazio’ nakon posjeta izložbi o tom brodu u Singapuru na stotu godišnjicu potonuća. Ona sama je pronašla oglas za OceanGate i u početku namjeravala zaroniti s mužem. Njihovo putovanje je odgođeno zbog pandemije, a kad su napokon mogli putovati, Suleman je bio dovoljno star da ide umjesto majke.

Christine kaže kako je njezin muž upijao sve priče P.H. Nargeoleta, jednog od najpoznatijih stručnjaka za Titanik, koji je također poginuo.

Francuz im je održao prezentaciju o svojih prethodnih 37 zarona te im ispričao zgodu kad je jednom ‘podmornica zapela na dnu tri dana te da su ostali bez komunikacija’. Christine je rekla kako se, kad je to čuo, njen muž okrenuo prema njima i rekao: ‘O bože, to je tako cool!’

Ujutro 18. juna putnici su morali biti na palubi u pet ujutro. Christine Dawood kaže kako je bila zadivljena profesionalnošću svih na brodu. Suleman i Shahzada su na sebi imali OceanGate odijela, kao i nepromočive hlače, narančastu nepromočivu jaknu, čvrste čizme, prsluke za spašavanje i kacige. Prije zarona su ih sve izvagali i slikali.

“U ovome izgledam debelo i već se kuham”, rekao je Shahzada trenutak prije nego se ukrcao na kobno putovanje.

Suleman se stepenicama lako spustio do čamca koji će putnike prevesti do platforme za koju je Titan bio pričvršćen. No Shahzada je imao malo problema da dođe do platforme. “Trebala mu je pomoć jer su te čizme bile vrlo nespretne”, rekla je Christine i dodala kako su se ona i Alina preplašile da će pasti u vodu u svoj toj opremi.

Svih pet putnika ušli su u podmornicu i zatvorili poklopac, a neko je stegnuo vijke. Posada je zatim izvela manevar i spustila Titan u more. “To je bilo dobro jutro”, kazala je Christine, koja je nešto kasnije čula kako neko kaže da je izgubljena komunikacija s Titanom.

Otišla je do mosta odakle su motrili zaron podmornice, no tamo su joj kazali da ne brine jer su komunikacije i inače nepouzdane. Također su joj kazali da će u slučaju bilo kakvih problema otkazati misiju, a podmornica će ispustiti svoje utege i izroniti na površinu. No ubrzo je stigla vijest da ne znaju gdje se Titan nalazi.

“Gledala sam u ocean u slučaju da podmornica ipak izroni”, rekla je.

Christine ja bila na brodu i pet dana kasnije kad je iz mora izvučena olupina implodirane podmornice. prenosi radiosarajevo

Facebook komentari