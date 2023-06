Obalska straža SAD: U podmornici Titan pronađeni ljudski ostaci

Ljudski ostaci su, kako se vjeruje, pronađeni u ostacima podmornice Titan, koja je implodirala nedaleko od olupine potonulog broda Titanik, objavila je američka Obalska straža.

Dijelovi podmornice, koja je implodirala prilikom dubokog ronjenja do Titanika, kada je poginulo pet ljudi, izvađeni su u srijedu u St John’su u Kanadi, prenosi BBC.

Zvaničnici Obalske straže kažu da su među krhotinama pronađeni okvir za spuštanje podmornice i zadnji poklopac.

Američki medicinski stručnjaci sprovešće zvaničnu analizu pronađenih ostataka, navodi se u saopštenju Obalske straže.

U toku je rana faza istrage o uzrocima katastrofe Titana.

Svih pet putnika na Titanu umrlo je 18. juna nakon što je podmornica implodirala oko 90 minuta pošto je zaronila ka ostacima čuvene olupine broda koji je potonuo 1912, i nalazi se na dubini od 3.800 metara u sjevernom Atlantiku.

U Titanu su bili izvršni direktor kompanije OceanGate u čijem vlasništvu je bila podmornica, Stockton Rush, pakistanski milioner Shahzada Dawood i njegov sin Suleman Dawood, britanski milijarder Hamish Harding i francuski ronilac i istraživač Paul-Henry Nargeolet.

Debris and presumed human remains from the Titan submersible have been recovered and returned to land, the U.S. Coast Guard announced Wednesday, nearly a week after a search-and-rescue operation ended and the vessel’s five passengers were presumed dead. https://t.co/6NJiKLON93 pic.twitter.com/YGo9xmwuMO

— The New York Times (@nytimes) June 28, 2023