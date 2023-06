Ciklon Biparjoy pogodio obale Indije i Pakistana

Nema prijavljenih žrtava.

Više od 180.000 ljudi evakuisano je u Indiji i Pakistanu u posljednjih nekoliko dana dok su se vlasti pripremale da ciklon, nazvan Biparjoy, pogodi obale obje zemlje.

Biparjoy, što na bengalskom jeziku znači ‘katastrofa’ ili ‘nesreća’, stigao je u blizini Jakhaua, luke u Gujaratu koja je u blizini granice s Pakistanom, saopćli su meteorološki zvaničnici.

Indijski meteorološki zavod upozorio je na obilne do veoma obilne padavine u Gujaratu i susjednoj državi Radžastan do petka. Pakistanski meteorološki zavod saopćilo je kako se očekuje umjerena do jaka kiša u regijama Hyderabad, Nooriabad i Thatta.

Biparjoy je oslabio nakon što je udario u kopno sa brzinom vjetra od 105 do 115 kilometara na sat, rekao je u petak Mrutyunjay Mohapatra, generalni direktor indijskog meteorološkog zavoda.

Lokalna televizija je prikazala slike iščupanog drveća, ljudi koji se zaklanjaju snažnog vjetra i krhotina koji leže na cestama nakon ciklona, piše FENA.

Biparjoy je klasifikovan kao oluja prve kategorije, najmanje snage na skali od jedan do pet, prenosi Reuters.

Facebook komentari