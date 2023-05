Zemlja s najvećim brojem stanovnika: Indija pretekla Kinu – i nada se „demografskoj dividendi“

Prema procjenama Ujedinjenih naroda Indija je sad zemlja s najvećim brojem stanovnika na zemlji, 1,425 milijardi. UN pri procjeni koristi kako popise stanovništva, tako i podatke o stopama smrtnosti i stopama prirodnog rasta. Prvi put od takve procjene 1950. godine Kina nije na prvom mjestu po broju stanovnika.

Ali, ova vijest se ne tumači svugdje kao znak rasta značenja Indije kao svjetske sile. Glasnogovornik kineskoga ministarstva vanjskih poslova Wang Wenbin izjavio je primjerice da Indija sad, istina, ima više ljudi, ali da Kina još uvijek ima više „talenata”.

U Njemačkoj je tjednik Der Spiegel s tim u vezi objavio karikaturu na kojoj se vidi pretrpan, zastarjeli „indijski” vlak koji pretječe „kineski” moderni vlak koji vozi izuzetno velikom brzinom.

No politics, but an uncalled for obnoxious #cartoon against Indian national pride by #Der #Spiegel. Why is the developed world not missing any opportunity to hit India below its belt, and demean its people? They have a reason to worry: they are basking on old glory while dark… https://t.co/mujtBh2lzf

