UNICEF: Više od 500 djece ubijeno u Ukrajini od početka rata

“Još jedna tragična prekretnica za ukrajinsku djecu i porodice. Od eskalacije rata u februaru 2022. godine ubijeno je najmanje 501 dijete”, napisala je izvršna direktorica UNICEF-a Catherine Russell na Twitteru.

Another tragic milestone for Ukraine’s children and families.

Since the escalation of the war in February 2022, at least 501 children have been killed.

This is just the UN verified number. The real figure is likely far higher, and the toll on families affected is unimaginable.

— Catherine Russell (@unicefchief) April 3, 2023