Danas je Svjetski dan osoba s Down sindromom!

Datum 21. mart simbolizira 3 reprodukcije 21. hromosoma što je glavno genetsko obilježje osoba s Down sindromom.

Simbol Dana sindroma Down su rasparene čarape, kako bi iskazala potpora borbi osobama s Down sindromom.

“Udruženje “Život sa Down sindromom” Svjetski dan osoba sa Down sindromom obilježava još od 2007. godine otprilike kada su i brojne svjetske organizacije počele obilježavati. Datum 21. mart, odnosno 21.3. predstavlja simboliku tri hromosoma na 21. hromosomskom paru. Želimo da se ovaj dan poveže sa početkom proljeća, kada počinje nešto lijepo, veselo i drago”, poručila je Sevdija Kujović, predsjednica udruženja Život sa Down sindromom FBiH.

Svake godine na Svjetski dan potenciraju se različite teme – pravo na ranu intervenciju na koju djeca sa Down sindromom imaju od rođenja, obavezno predškolsko obrazovanje, kao i osnovno i srednjoškolsko inkluzivno obrazovanje. Tim naporima i dugogodišnjim zalaganjem danas se može reći da su osobe sa Down sindromom završili srednju školu i danas već traže posao.

“Sasvim prirodno je da poslije obrazovanja, djeca sa Down sindromom žele da se profesionalno ostvare i nastave život, stvarajući nova prijateljstva i nižući uspjehe. Ove godine je aktualizirana tema za pravo na rad, povezujući je sa poslovnom sposobnošću koja predstavlja bitan preduslov da bi jedna osoba mogla raditi”, dodala je Sevdija Kujović.

Globalna tema koju zagovaraju i svjetska udruženja osoba sa Down sindromom jeste pravo na poslovnu spobnost, odnosno poruka da im se ne oduzima poslovna sposobnost.

“Ove godine, kao nikada do sada, tu poruku šalju mladi sa Down sindromom, govoreći ‘sa nama, a ne za nas’, pa će danas u UN-ovom sjedištu u New Yorku govoriti o pravima na poslovnu sposobnost. Da biste mogli ostvariti pravo na poslovnu sposobnost, morate imati i znanje i vještine da donosite odluke koje su ispravne za vas”, dodala je predsjednica Udruženja, dodajući:

“U Bosni i Hercegovini govorimo također o pravu na rad, jer osim toga, oduzeta su im i brojna druga prava, kao što su pravo na brak, pravo na posjedovanje nekretnina, pravo na donošenje odluka o liječenju…”

Sve države koje su potpisale UN konvenciju, pa i Bosna i Hercegovina, moraju prestati oduzimati poslovnu sposobnost. Zakonodavstno u BiH nije naklonjeno osobama sa Down sindromom, pa da bi uspjele zanovati radni odnos potrebno je provesti brojne promjene.

Down Syndrome International službeno je odredio 21. mart kao Svjetski dan osoba s Down sindromom, što je UN prihvatio 10. novembar 2011. godine i time iskazao svoju potporu zaštiti prava osoba s tim sindromom u cijelom svijetu, a posebice u zemljama u razvoju.

Sindrom Down pogađa sve rasne skupine i može se javiti u bilo kojoj obitelji, bez obzira na zdravlje roditelja, ekonomsku situaciju ili način života.

