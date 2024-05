DJEČAK (10) HTIO DA SPASI SESTRU (13) OD PEDOFILA, a ovaj iz osvete POKUŠAO DA GA UBIJE, “ČUO SE SAMO VRISAK!”

– Entoni Stoks star 54 godine, navodno je bacio dijete sa litice visoke 30 metara u Brajtonu kako bi ga “sklonio s puta“ – navodi se na Kraljevskom sudu u Oksfordu.

Vjeruje se da je u septembru 2022. odveo dijete iz Londona bez znanja njegove majke.

Svjedoci su čuli vrisak, a zatim vidjeli mali oblik kako pada na betonski prolaz ispod.

– Čudom nije umro, ali je bio veoma teško povrijeđen i morao je biti prebačen helikopterom u bolnicu u Londonu – ispričala je tužiteljka Zoe Džonson.

– U početku se vjerovalo da je to što mu se desilo strašna nesreća – ali istraga je otkrila drugačiju i mnogo mračniju sliku. Optuženi je prisilio djevojčicu mlađu od 13 godina da ima se.sualni kontakt s njim, znajući da je to pogrešno. Dječak je pokušao da spriječi sve ovo. Bez znanja dječakove majke, optuženi je zatim odveo dječaka u Brajton, do litica.

– Tog popodneva, dječak je pao 30 metara s ivice litice. Optuženi je pokušao da ga ubije gurajući ga s litice.

– Optuženi je možda odmah zažalio zbog onoga što je učinio – ali u trenutku kada je gurnuo žrtvu, to je bio vrhunac plana da se dječak skloni s puta kako više ne bi mogao da se miješa.

– Dječak je držao ruke ispružene kao da balansira; izgledalo je kao da se zabavlja. Optuženi je hodao iza njega i usklađivao svoj korak s njim.

– Svjedoci ovog zločina su se spustili stepenicama do betonskog podvožnjaka na plaži.

– Oko 10 minuta kasnije čuli su buku. Pogledali su gore ka vrhu litice i vidjeli figuru s pogrešne strane ograde. Još jedna figura stajala je iza. Svjedoci su čuli viku kao da se dijete šali, zatim povike, a onda i mali oblik kako pada kao da je bačen s litice.

– Čuo se vrisak. Svjedoci nisu odmah shvatili da je mali oblik pada zapravo ljudsko biće. A to je bio dječak.

Optuženi Stoks se nije udaljio s mjesta događaja već se pridružio okupljenim ljudima koji su priskočili djetetu u pomoć.

Ema Bets je bila jedna od tih okupljenih ljudi koja je sjedila sa dječakom dok nije stigla hitna pomoć.

– Optuženi je razgovarao s nekoliko ljudi na mjestu događaja, građanima i članovima hitnih službi. Nije bio dosljedan u svom prikazu onoga što se dogodilo – ispričala je Ema na sudu.

Ona je ispričala kako se sjeća da je vidjela optuženog kako prilazi dječaku i kaže da mu je rekao da ne ide do ivice.

– Zatim je sjeo, smotao cigaretu i izvadio telefon.

Dječak je zadobio veoma ozbiljne povrede, uključujući nekoliko dubokih posjekotina na tjemenu, ogrebotine na grudima, višestruke modrice, višestruke prijelome na lijevoj ruci i deformitet na leijvom ramenu.

Zbog “izuzetno jakog udarca“ nema nikakvo sjećanje na sam pad.

Stoks je prvi put uhapšen ubrzo nakon pada pod sumnjom na zanemarivanje djeteta i izazivanje ili dopuštanje ozbiljne povrede djeteta.

Rekao je policiji da je pitao dječaka da li želi da ide na obalu prije nego što ga je odveo na vrh litica.

Optuženi je rekao da je sjedio na klupi i pušio cigaretu dok je dječak stajao pored ivice litica.

– Stoks je držao glavu dole i odjednom je dječak nestao. Optuženi je mislio da se skriva. Potrčao je i našao ga na dnu litice – ispričala je tužiteljka tokom suđenja.

Stoks je ponovo uhapšen 12. maja prošle godine pod sumnjom na se.sualnu aktivnost s djetetom mlađim od 13 godina i silovanje djeteta mlađeg od 13 godina.

Na početku policijskog ispitivanja njegov advokat je pročitao pripremljenu izjavu u ime optuženog u kojoj je naveo: “Nisam se.sualno privučen djecom i nisam pokušao da imam ili iniciram se.sualnu aktivnost s djecom.“

Ponovo uhapšen 23. novembra 2023. pod sumnjom na pokušaj ubistva.

Suđenje se nastavlja.

Izvor: Srbija Danas/metro.co.uk/M.A.

