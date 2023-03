Papa Franjo spreman je posjetiti Ukrajinu, ali ima jedan uslov

“Ići ću na oba mjesta ili ni na jedno”, rekao je čelnik Katoličke crkve u intervjuu za subotnje izdanje argentinskih novina La Nacion.

Rat u Ukrajini može se završiti samo kroz dijalog i konkretne mirovne inicijative, rekao je Papa.

On je već razmatrao put u te dvije zemlje prošlo ljeto. U to vrijeme je također rekao da želi posjetiti i Kijev i Moskvu.

Vatikan već dugo želi odigrati ulogu posrednika u sukobu u ovom kontekstu, rekao je novinama La Nacion o svojoj “želji da služi miru”.

U intervjuu, Franjo je izvijestio kako je tražio od ruskih čelnika da otputuje u Moskvu drugog dana ruske invazije na Ukrajinu. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, rekao je, u to vrijeme je sa zahvalom odbio ponudu.

Papa je ponovio da je užasnut ratom: “Rat me boli, to je ono što želim reći. Rat me boli.”

U svojim javnim nastupima i audijencijama, redovito govori o patnji Ukrajinaca. Iz diplomatskih razloga, međutim, Rusiju u njima ne spominje po imenu. prneosi n1

