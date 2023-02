Kinezi izumili uređaj za ljubljenje preko interneta i “na daljinu”

Kako navode proizvođači, uređaj je opremljen senzorima za pritisak i aktuatorima, pa je u stanju da oponaša pravi poljubac replicirajući pritisak, kretanje i temperaturu usana korisnika, piše CNN.

Osim pokreta usana tokom ljubljenja, može da se prenese i zvuk koji korisnik tada ispušta. Međutim, dok mnogi korisnici društvenih medija vide smiješnu stranu uređaja, drugi su ga kritikovali kao “vulgaran” i “jeziv”. Neki kažu da su zabrinuti da bi maloljetnici mogli da ga kupe i koriste.

Da bi poslali poljubac, korisnici treba da preuzmu mobilnu aplikaciju i potom svoj mobilni telefon povežu sa uređajem. Nakon sparivanja sa svojim partnerima u aplikaciji, parovi mogu da započnu video-poziv i da prenesu poljupce jedno drugom.

Iako se reklamira za veze na daljinu, kineski uređaj takođe omogućava korisnicima da se ljube sa strancima sa kojima žele da isprobaju poljupce nakon kontakta ostvarenog putem aplikacija za online upoznavanje.

Korisnici takođe mogu sačuvati svoje poljupce u aplikaciji kako bi ih drugi preuzeli i iskusili. Cijena ovog uređaja je oko 40 dolara. prenosi klix

Remote kissing device for long-distance lovers, invented and patented by Chinese university student in Changzhou City.

The mouth-shaped module, served as an inducing area for lovers to make the kiss and then it can transfer kiss gesture to the "mouth" on the other side. pic.twitter.com/5i2ogMiUXe

— China in Pictures (@tongbingxue) February 22, 2023