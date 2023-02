Nastavlja se! SERIJA ZEMLJOTRESA U RUMUNIJI: Tri puta se TRESLO tokom noći, evo koliki je bio NAJJAČI

Rumuniju je tokom noći pogodio niz zemljotresa od kojih je najjači bio 4,3 stepena po Rihteru.

Prema podacima sa sajta EMSC, taj potres se dogodio jedan sat poslije ponoći po lokalnom vremenu na jugozapadu zemlje, 72 kilometra od grada Drobeta-Turnu Severin.

Serija zemljotresa sinoć je pogodila Rumuniju, najjači tresao 4 stepena po Rihteru.

🔔#Earthquake (#cutremur) M3.2 occurred 14 km NW of Târgu Jiu (#Romania) 5 min ago (local time 23:31:24). More info at:

— EMSC (@LastQuake) February 15, 2023