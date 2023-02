SAD pauziraju sankcije Siriji, šalju njoj i Turskoj pomoć od 85 miliona dolara

Objava Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) došla je ubrzo nakon što je američki državni sekretar Antony Blinken razgovarao s turskim ministrom vanjskih poslova Mevlutom Cavusogluom, što je bio njihov drugi razgovor u četiri dana.

“Ovo novo finansiranje podržava humanitarne partnere USAID-a da isporuče hitno potrebnu pomoć milionima ljudi u Turskoj i Siriji”, stoji u saopćenju USAID-a.

The United States will provide $85 million in urgently-needed aid in the wake of the Türkiye and Syria earthquakes – including food and shelter, supplies to help families brave the cold, and medicine to help save lives.

Our hearts remain with the people of Türkiye and Syria.

— President Biden (@POTUS) February 9, 2023