SNIMAK DJEČAKA (2) IZ RUŠEVINA OBILAZI SVIJET: Bio zaglavljen 44 sata, davali mu vodu iz ČEPA! Oči pune suza, ali NIJE SE DAO

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan proglasio je vanredno stanje na tri naredna mjeseca u 10 regija najteže pogođenih potresima.

Na mrežama se šire i mnoge scene uspješnih spasavanja, te je tako objavljen i snimak mališana (2) po imenu Muhamet, koji je 44 sata proveo pod ruševinama.

Na snimku se može vidjeti kako spasioci tokom spasavanja daju iscrpljenom dječaku vodu iz čepa boce.

Kako se navodi u objavi na Tviteru, riječ je o dječaku iz Sirije koji je u tom trenutku bio u Turskoj.

Više od 9400 ljudi poginulo je u zemljotresu i stotinama naknadnih potresa koji su pogodili Tursku i Siriju.

Stručnjaci su upozorili da spasilački napori postaju sve teži zbog ekstremno hladnog vremena u Turskoj i Siriji, dok neki nisu mogli pristupiti svim područjima katastrofe – što povećava strah za mnoge zarobljene pod ruševinama.

Another miracle news…🙏Heroes rescued 2-year-old 'Muhammet' 44 hours later. 😇

They gave the thirsty baby water with the cap of the bottle. I hope the heroes will always be with us🙏#TurkeyQuake #earthquakeinturkey #PrayForTurkey #earthquakes #turkey 🇹🇷 pic.twitter.com/asbTT968XB

— Fatma De.35 (@FatmaDe80674479) February 7, 2023