Arktička zima zahvatila sjeveroistok SAD, temperatura i do -79 stepeni Celzijevih

Upozorenja o opasnosti od vjetra objavljena su za veći dio države New York i svih šest saveznih država Nove Engleske – Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New Hampshire, Vermont i Maine – regiju u kojoj živi oko 16 miliona ljudi, javlja Reuters.

Nacionalna meteorološka služba (NWS) rekla je da će duboko smrzavanje biti relativno kratkotrajno, ali će kombinacija umrtvljujuće hladnoće i oštrih vjetrova koji zahvaćaju sjeveroistok stvoriti uvjete opasne po život.

Škole u Bostonu i Worcesteru, Massachusetts, dva najveća grada u Novoj Engleskoj, bile su među zatvorenima u petak zbog zabrinutosti oko opasnosti od hipotermije i ozeblina za djecu koja idu pješice u školu ili čekaju autobus.

Gradonačelnica Bostona Michelle Wu proglasila je izvanredno stanje do nedjelje i otvorila centre za zagrijavanje kako bi pomogla više od 650.000 stanovnika grada da se nose s onim što je NWS upozorio da će biti hladna fronta koja se pojavljuje “jednom u generaciji”.

Velika hladnoća prisilila je na rijetko zatvaranje plutajućeg muzeja koji predstavlja svakodnevnu rekonstrukciju Bostonske čajanke iz 1773., kada je grupa kolonista prerušena u Indijance bacala sanduke čaja koje je kralj oporezovao u bostonsku luku u znak protesta.

“Prehladno je za to, zatvoreni smo”, rekao je u petak recepcionar u muzeju.

Rano u petak, arktički val koji teče u Sjedinjene Države iz istočne Kanade bio je usredotočen na američke ravnice, rekao je prognostičar meteorološke službe Bob Oravec. Kabetogama, Minnesota, u blizini granice s Ontarijem, bila je najhladnije mjesto u Americi u 13 sati, s temperaturom od minus-39,5 C.

Uslovi ispod nule, vjetroviti uvjeti širili su se prema istoku tokom dana, šaljući faktore hladnoće vjetra – koji mjere kombinirani učinak vjetra i hladnoće na tijelo – padajući na -40 stupnjeva u većem dijelu Mainea, rekao je meteorolog NWS Brian Hurley.

U Bostonu je u petak navečer bilo -13 C, dok je u Worcesteru,Massachusetts, 64 km zapadno, živa dosegnula -16 C, a očekivalo se da će temperature pasti još niže, rekao je Hurley.

U subotu se u oba grada očekivala rekordna hladnoća. Prognoze su pokazale najnižu temperaturu u Bostonu, premašivši rekord iz 1886., za taj datum. Worcester je u subotu krenuo prema najnižoj razini od -11, čime bi oborio prethodni rekord iz 1934. godine od -4 za taj datum.

Unatoč ekstremnoj hladnoći, Nhon Ma, rođena Belgijanka, bila je vani u petak sa svojim Zinnekenovim kamionom s hranom u blizini Sveučilišta u Bostonu prodajući belgijske vafle od domaćeg tijesta i grijući se s tri ili četiri kalupa za vafle koji su radili odjednom.

“Oni stvaraju toplinu, ali naravno da je hladno, bit će hladno, ali mi smo ovdje”, rekla je Ma.

U hladnom Biddefordu, Maine, oko 150 km sjeverno od Bostona, Katie Pinard, vlasnica kafića i knjižare, rekla je da je posao bio živ jer su kupci dolazili s hladnoće, a neki su se odlučili raditi iz njezine trgovine.

“Da, Maineri su prilično izdržljivi, ali razgovaraj sa mnom sutra pa ćemo vidjeti imamo li posla ili ne”, rekla je, gledajući unaprijed u subotu ujutro, kada se očekuje da će temperature pasti na -28 C . “Mislim da su ljudi vani i rade ono što trebaju prije nego što nastupi prava hladnoća.”

Dok se sjeveroistok smirivao, Teksas i dijelovi juga počeli su se zagrijavati nakon smrtonosne zimske ledene oluje koja je donijela dane ledene kiše, susnježice i leda, uzrokujući velike nestanke struje i opasno zaleđene ceste.

No, vrijeme se zagrijavalo, a očekuje se da će temperature u Austinu, Texas, u petak doseći 11 C i 22 C do ponedjeljka, kažu prognoze.

Not sure I'll ever complain about the cold again. Right now, the Mt. Washington Observatory in New Hampshire is the coldest spot on Earth with an air temperature of -45° and winds over 100 mph. That's an all time record low -106° wind chill for the US. pic.twitter.com/3OZGTqgRia

— Denis Phillips (@DenisPhillipsWx) February 4, 2023