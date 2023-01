SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO LOS ANĐELES!

Zemljotres jačine 4,2 stepena Rihterove skale zabeležen je kod obale Kalifornije.

Potresi su se osetili u delovima Los Anđelesa.

Seizmolozi američkog Geološkog zavoda rekli su da je potres zabeležen oko 16 kilometara južno od plaže Malibu.

Njegov epicentar je oko 45 kilometara od Los Anđelesa.

Amerikanci na društvenim mrežama su naveli da su osetili potres.

Jedan je rekao: Da li ste osetili to? Ja sam na Zapadni Holivudu i stan se baš potresao”.

Drugi je komentarisao: „Zemljotres? Kratak potres, koji se osetio u oblasti istočnog Los Anđelesa.”

#Earthquake 17 mi SW of Santa Monica (#California) 9 min ago (local time 02:03:31). Updated map – Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/B9X7xq8x9D pic.twitter.com/9MTCiCwWIC

— EMSC (@LastQuake) January 25, 2023