BOSANKA MEDINA JAŠAREVIĆ: Učenica generacije u Americi

Medina je prošle godine proglašena za učenicu generacije u svojoj školi. Na maturskoj svečanosti održala je govor zaodjenuta šalom Bosne i Hercegovine, a govorila je o svojoj zemlji i imigrantskom iskustvu nje i njenih roditelja.

Sada je studentica stomatologije i biologije, a njezin život je ispunjen sa mnogo zanimljivih aktivnosti, ne voli gubiti vrijeme.

Svoju dušu otvorila je u razgovoru za Akos.

Na pitanje da li je očekivala da će njen uspjeh biti tako zapažen u dijaspori i Bosni i Hercegovini Medina odgovara da se nije nadala takvoj reakciji.

– Zaista mi je čast da dajem intervju za vas. Vi predstavljate moralne vrijednosti, kulturu, obrazovanje, sport i vjeru. Želim vam još veći uspjeh u širenju dobra i da u tome ustrajete, ako Bog da. Allah vidi svačiji trud. Izabrana sam za učenicu generacije i dobila sam priliku da predstavim svoju zajednicu, narod, porodicu. Ja sam to na najbolji mogući način uradila, ne nadajući se da će ovo ostaviti veliki trag u javnosti – kaže Medina Jašarević na početku razgovora za Akos.

Zaodjenuta šalom Bosne i Hercegovine sa mnogo emocija je govorila o Bosni i Hercegovini. Njezin govor su prenijeli brojni mediji u Bosni i Hercegovini.

Za Medinu Bosna i Hercegovina predstavlja hrabrost i snagu ljudi čija borba i dalje traje.

Bosna i Hercegovina je jedna dobra zemlja. Za mene predstavlja hrabrost i snagu ljudi čija borba i dan danas traje, i koji su i dalje na nogama, i nisu poklekli ni pred kim. Tu ljepotu, merhamet i patriotizam u narodu se rijetko viđa. Ponosna sam što pripadam takvom narodu i takvoj državi. Čuvam moju Bosnu u svom srcu i predstavljam je u najljepšem obliku, jer je zaista jedna predivna država o kojoj čitav svijet treba da zna – poručuje Medina.

Medini roditelji su iz Rogatice i Fojnice, a 2013. godinu su proveli u Bosni i Hercegovini.

Moja mama je iz Fojnice, a babo je iz Rogatice, gdje je ’92. godine zarobljen. Nakon rata živio je u Sarajevu sa nanom. Mi smo tokom 2013. godine se vratili u Bosnu. Fojnica, Sarajevo i ostali gradovi koje sam posjetila imaju posebnu toplinu ljudi, poseban humor i posebnu prirodu. Kad sam u Bosni, sve je posebno i nemoguće je da sve svoje osjećaje i emocije objasnim riječima – dodaje Medina.

Džemati su osnovna infrastruktura u dijaspori kroz koju se čuva identitet, tradicija, kultura i vjera.

– Bosna se ljubomorno i čvrsto čuva u Americi. Pogotovo naši imami u džematima širom Amerike, koji prenose to na džematlije na hutbama i vjerskim predavanjima. Veliki trud ulažu u čuvanju vjere, tradicije, i identiteta. Jedan od takvih džemata je IBECO u Portlandu, Oregon. Naša omladina širom Amerike priča bosanski jezik i čuvaju kulturu i tradiciju najbolje što mogu. Puno posvećuju pažnju obrazovanju, što je veoma bitno za jednog mladog insana. – kaže Medina.

U Medininom životu posebnu ulogu imaju roditelji, odnosna majka koja je na nju prenijela vrijednosti naše tradicije i vjere.

– Što se tiče mene i moje porodice, tu najviše crpim snagu i podršku za dalje. Od svih stvari koje postoje na ovom svijetu, najviše volim roditelje, ali pogotovo svoju mamu. Ona me je nosila devet mjeseci pod svojim srcem i pružila mi svu ljubav ovog svijeta. Naučila me svemu ovom što sam danas. Podučavala me vjeri, bosanskom jeziku, i životnim vrijednostima – pojašnjava Medina

Pored odličnog uspjeha u školi Medina se bavi mnogim sportovima i ima više hobija.

– Moji hobiji se sastoje od slikanja, plivanja, borilačkih vještina, tenisa, putovanja, izrade keramičkih predmeta, itd. Jedna aktivnost, koju bih voljela jednog dana pretvoriti u hobi, je jahanje sa kombinacijom streličarstva – ističe Medina.

Medina svoju snagu i motivaciju temelji na jakom moralu, univerzalnim vrijednostima i čvrstom porodicom.

Pored navedenih aktivnosti Medina je počela i sa učenjem hifza.

– Elhamdulillah, za kratak period ću završiti Amme džuz. Učim Kur’an od kako znam za sebe. Mama i babo su dosta truda uložili da ja, moj brat i sestra, čuvamo vjeru i Kur’an kao što školjka čuva svoj biser. Iako sam ja iz Vancouvera, Washingtona, od septembra prošle godine idem na časove Kur’ana sa mualimom Hatidžom Polovinom i efendijom Abdulahom Polovinom u IBECO Portland. Oni zaista veliki trud ulažu u omladinu, da ih Allah nagradi svakim dobrom – poručuje Medina.

U povodu Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine Medina ističe da je Bosna jedna i jedina, i tako će, ako Bog da, i ostati samo moramo srčano čuvati ono što su naši najbolji sinovi ostavili u emanet, a to jest: vjeru, tradiciju, identitet, i jezik, a dok čuvamo svoje moramo poštovati i tuđe.

Njena poruka mladima je da je istinski uspjeh u životu je izbjegavati besposličarenje jer svako od nas posjeduje neki talenat i treba to probuditi u sebi.

Obaveze nas čuvaju i od depresije koja je sve više prisutna u doba pandemije. Mladi ljudi svojim trudom i vjerovanjem u Boga mogu postići sve što žele, jer je tu snaga i moć koja je potrebna da se prevaziđu sve prepreke koje se nalaze na tom putu. Moja mama me je naučila: “Bez truda i sedžde nema uspjeha!”

Facebook komentari