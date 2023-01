Raste broj poginulih nakon stravičnog granatiranja ukrajinskog Dnjepra

U granatiranju je urušen stambeni blok, a akcija spašavanja unesrećenih stanovnika zgrade trajala je satima.

Na stotine stanara ostalo je bez svojih domova.

Guverner regije Dnjepropetrovsk Valentyn Reznichenko kazao je putem Telegram aplikacije kako je najmanje 20 poginulih a sudbina 40 stanara još uvijek je nepoznata.

Prema njegovim riječima, preko 70 osoba je ranjeno u napadu na devetospratnu zgradu, uključujući četvero koji su u kritičnom stanju.

Preko 70 stanova u zgradi je potpuno uništeno, a 230 ih je oštećeno kao posljedica napada.

Ukrajinski vojni zvaničnici tvrde da se radi o projektilu Kh-22.

Ruski projektil koji je u subotu pogodio stambeni blok u Dnjepru “bez sumnje” je bio projektil Kh-22, objavilo je u nedjelju Zapovjedništvo zračnih snaga ukrajinskih oružanih snaga na svojoj Facebook stranici.

“Radar je otkrio približno mjesto lansiranja, visinu i brzinu leta. Nema sumnje da je to bila raketa X-22 [Kh-22]”, navodi se u saopštenju.

Društvenim mrežama se šire fotografije i video zapisi koji prikazuju zgradu u plamenu, te akcije spašavanja ispod gomile betona i krhotina prneosi “N1“.

This could be Washington. It could be Berlin. It could be London. But it's Dnipro because Ukraine is defending all of us. They deserve better than to be left to Russian terrorists pic.twitter.com/x9sIaV0fTf

— Paul Massaro (@apmassaro3) January 14, 2023