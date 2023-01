OBRT U SLUČAJU NESTANKA ANE VOLŠ: Njen muž uoči Nove godine uzeo veliki novac OVO JE DOKAZ DA JE BRAJAN SVE PLANIRAO

Volš je, podsetimo, uhapšen u nedelju zbog sumnje da je ometao policijsku istragu o nestanku Ane Volš. U međuvremenu su u kući u kojoj su živeli pronađeni tragovi krvi i polomljeni nož, dok su na deponiji u blizini kuće njegove majke na drugom kraju Bostona otkriveni okrvavljeni tepih, testera kao i delovi tkanine.



– Ugovor o prodaji kuće u Reveru, koja je bila u vlasništvu Ane Volš evidentiran je u registru okruga Safolk 29. decembra prošle godine. Čovek koji je bio uključen u prodaju, državnoj policiji u Masačusetsu izjavio je da je kuća kupljena na ime Ane Volš u januaru 2020. za 137.000 dolaza. U novembru prošle godine je puštena u prodaju i početna cena joj je bila 199.000 dolaza, ali je brzo prodata i to po gornjoj traženoj ceni od 220.000 dolara – prenose američki mediji.



Kako navode, prodaja je zaključena 17. decembra. – Dokumenta i iskaz dat policiji otkrivaju da je zapravo Anin suprug, Brajan Volš kao suprug prodavca potpisao dokumenta i priložio svoju vozačku dozvolu kao dokument kojim dokazuje da je to on – nova su otkrića u istrazi.

Inače, na vozačkoj dozvoli vidi se i da ona ističe 31. januara ove godine. Podsetimo, suprug nestale Beograđanke tokom prvog pojavljivanja pred sudom odbacio je optužbe za ometanje istrage, a američki mediji prenose i da se čekaju rezultati veštačenja i analiza dokaza pronađenih u kući i na deponiji. Od toga, kako navode, zavisi i da li će protiv njega biti podignuta optužnica i za ubistvo supruge koja je poslednji put viđena u kući u novogodišnjoj noći.

