“ZA BOŽIĆ JE BILO NAPETO!” Najbolja prijateljica ANE VOLŠ otkrila oko čega su se BRAJAN I ONA SVAĐALI!

Najbolja prijateljia Ane Volš za kojom se traga danima, Alisa Kirbi rekla je za američke medije da su Ana i Brajan imali razmirice oko djece, a da je oko Božića bilo poprilično napeto.

– Ja sam bila sa njom u četvrtak uveče. To je bio posljednji put da sam bila sa njom. Tada smo izašle na večeru, a prethodno smo išle na ples i ostale smo do kasno. Sutradan ujutru, tog petka ona je otišla u Boston. Njihove svađe bile su oko toga kada će konačno da se presele u Vašington, kada ću ona ponovo da bude sa svojom djecom, to je bio njen prioritet. Oni su prolazili kroz jedan veliki stresni period i znam da je za Božić bilo napeto. Ali nije postojalo ništa što je ukazivalo da se ona plašila za svoj život ili da se osjećala nebezbjedno – kaže ona.

Alisa kaže da je Ana bila samo frustrirana jer nije mogla da zbog posla provodi više vremena sa djecom.

– Ona je o Brajanu govorila kao o njenom najboljem prijatelju. Oboje su bili vrlo bliski. Uvijek je govorila da je njihova ljubav bila na prvi pogled i da mu je vjerovala, da je on dobra osoba, da je sve što je uradio u prošlosti zapravo posljedica samo loših i nesmotrenih odluka – rekla je ona.

#AnaWalshe | #AnaWalsheMissing

Ana’s best friend was interviewed by Boston 25 news & she shared insight about the last time she saw Ana, her marriage & how she describes the situation now that Ana is still missing. pic.twitter.com/OacOBPK0sq

— 🤓L̤̮E̤̮G̤̮🅰️C̤̮Y̤̮🤓 (@iamlegacy23) January 11, 2023