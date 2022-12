Medvedev odgovorio Britancima: Odite konačno s Falklanda i vratite ih Argentincima

Na summitu Zajedničkih snaga za brzo djelovanje (JEF) koji se jučer održavao u Rigi, Sunak je izjavio da bi bilo koji ruski unilateralni poziv na prekid vatre bio bi “potpuno besmislen u trenutnom kontekstu”

“Rusija bi to iskoristila da se pregrupira, ojača svoje snage. Ne može biti pravih mirovnih pregovora dok se ruske snage ne povuku s okupiranih teritorija Ukrajine. Naša kolektivna odlučnost je neupitna. Podržavamo Ukrajinu i nastavit ćemo to činiti. To je prvo i osnovno, jer sigurnost Ukrajine je naša sigurnost”, poručio je Sunak.

“Dvoličnost i nečuveni cinizam”

Medvedev je odgovorio britanskom premijeru putem svog Telegram kanala. “Svi britanski političari su rijetki licemjeri. Mladi premijer dosad nekarakterističnog prezimena za Veliku Britaniju je rekao da nema pregovora dok Rusija ne povuče svoje trupe iz Ukrajine”, napisao je Medvedev.

“I to usprkos činjenici da Anglosaksonci posvuda govore da će Ukrajinci sami odlučiti hoće li s nama pregovarati ili ne. To je laž, dvoličnost i nečuveni cinizam. Britancima je bolje da konačno odu s Malvinskih otoka i vrate ih Argentincima”, dodao je.

“Falklandi su Argentina, a ne Britanija! I čestitam argentinskoj momčadi na zasluženoj nogometnoj pobjedi. Nastavite dobro raditi i u vanjskoj politici!”, zaključio je bivši ruski predsjednik, piše Index.hr.

Facebook komentari