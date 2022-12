Biden ne planira skori kontakt s Putinom, no spreman je razgovarati o miru

Američki predsjednik Joe Biden rekao je u četvrtak da ne planira u skorije vrijeme kontaktirati Vladimira Putina, no da je u dogovoru sa saveznicima u NATO-u spreman razgovarati s ruskim predsjednikom ako on pokaže interes za to da se završi rat u Ukrajini.

– Nemam neposrednih planova kontaktirati gospodina Putina, rekao je Joe Biden na konferenciji za medije nakon razgovora s francuskim kolegom Emmanuelom Macronom u Bijeloj kući. Spreman sam razgovarati s gospodinom Putinom, ako doista postoji interes da se on odluči tražiti načine za završetak rata. On to još nije učinio, dodao je.

Biden i Macron izrazili su solidarnost s Ukrajinom i obećali da će zajednički raditi na svladavanju ekonomskih teškoća koje je donio rat.

Američki predsjednik osvrnuo se na zakon o inflaciji njegove vlade kazavši da postoje izmjene koje Bijela kuća može učiniti kako bi se bitno olakšalo europskim državama da sudjeluju ili budu samostalne.

Sjedinjene Države i Francuska u četvrtak su najavile osnivanje zajedničke radne skupine Washingtona i Bruxellesa za rješavanje trgovinskih sporova u sektoru čiste energije, nastalih nedavno donesenim zakonom o smanjenju inflacije.

Taj potez dolazi u trenutku dok Francuska pritišće Bijelu kuću da ublaži neke točke u nacrtu zakona o klimi koji pogoduju domaćoj proizvodnji i potencijalno ograničavaju trgovinu s vanjskim partnerima.

Biden je rekao da se neće opravdavati zbog promicanja američke proizvodnje temeljnih dobara, no dodao je da veliki zakoni često zahtijevaju izmjene kako bi se spriječile neželjene posljedice.

– Nastavit ćemo otvarati radna mjesta u proizvodnji u Americi, ali ne na štetu Europe, istaknuo je Biden.

Macron je rekao kako je važno da SAD i europski saveznici sinkroniziraju svoje pristupe.

– Francuska nije ovdje došla tražiti iznimke za svoje gospodarstvo. Došli smo reći koje će posljedice taj zakon imati na nas, dodao je.

Biden je još u kolovozu potpisao 430 milijardi dolara težak zakon koji predviđa državnu pomoć za privredne grane poput automobilske industrije. Prema zakonu, za zelene industrije izdvojilo bi se 369 milijardi dolara, a EU strahuje da će europska poduzeća preusmjeriti nova ulaganja u SAD, piše HRT.

Facebook komentari