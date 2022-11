TESLIN MODEL Y UDARIO U DVA AUTOMOBILA U KINI I USMRTIO DVIJE OSOBE

Do nesreće je došlo kada je Model Y prošao kroz crveno svjetlo na semaforu te udario dva automobila, a poginule su dvije osobe. Ova nesreća se dogodila samo nekoliko sedmica nakon što je drugi primjerak Modela Y snimljen kako nekontrolisano ubrzava prije nego je uzrokovao incidente u kojim su poginule dvije i povrijeđene tri osobe.

Nova nesreća se dogodila u ponedjeljak u gradu Taizhou, koji se nalazi u kineskoj provinciji Zhejiang. Objavljen je i snimak koji prikazuje kako automobil prolazi kroz raskrsnicu prije nesreće, a pojavili su se i klipovi nastali tokom i nakon ovog događaja, ali ne i sam trenutak sudara. Ipak, čini se da je Model Y udario u stražnji dio drugog automobila te ga silovito “pogurao” u drugo vozilo.

Šta je tačno uzrok nove fatalne nesreće, zasad nije poznato. Vozač koji je učestovao u prethodnoj nesreći je tvrdio da su otkazale kočnice.

Kineski mediji pišu da je kompanija Tesla na sudu dobila mnoge slučajeve u kojem je optužena za otkazivanje kočnica jer lokalne vlasti nisu uspjele pronaći nikakve dokaze da se to zaista dogodilo. prneosi “Hayat“.

a Tesla model Y appears to have lost control in China until finally crashing into another car killing atleast 2 people this afternoon. #Tesla #TeslaChina pic.twitter.com/X9aTnDhFDf

— mongchung (@Richard37534915) November 28, 2022