Kćerka Toma Kruza oca nije vidjela 11 godina, ukinuo joj alimentaciju, ali i novčani fond

Nije prošlo dugo nakon što se njena majka, Kejti, oglasila na svom “Instagramu”. Objavila je članak spomenutog medija i demantovala njihove navode. „Potpuno netačno. Daily Mail, možete prestati da izmišljate stvari“, napisala je Britanski medij je naveo kako je jedan od uslova razvoda bio da fond koji je Tom obezbedio za svoju ćerku bude dostupan Suri kada napuni 18 godina. Ostatak novca, kako pišu, Suri će moći da dobije kada uđe u tridesete. Međutim, bivša supruga poznatog glumca, koja je takođe glumica, nije se složila sa ovom informacijom.

Kejti Holms je često u javnosti bila poznata po tome što je pažljivo štitila privatnost svoje ćerke, te je i ovo najnovije obelodanjenje informacije o fondu izazvalo zabrinutost među njenim obožavateljima i prijateljima. Iako je u prošlosti govorila o tome koliko je važna roditeljska kontrola i zaštita, sada su se pojavili novi detalji u vezi sa novcem koje je Suri, navodno, dobila od svog oca.

Nedavno su se u medijima pojavile priče da je Suri prekinula vezu sa dečkom Tobijem Kohenom, s kojim je bila od juna ove godine. „Suri je verovala da je zaljubljena i nije se bojala to da pokaže, pa joj je raskid teško pao. Međutim, uspela je to da prebrodi uz pomoć prijatelja“, rekao je izvor blizak paru za “Daily Mail”. Pretpostavlja se da je njihovoj vezi presudila udaljenost, jer se Suri krajem leta preselila na univerzitet u Pitsburgu. Iako su mnogi spekulisali da su to razlozi raskida, čini se da je razdaljina zapravo samo ubrzala kraj njihove veze,piše Ona

Suri je od aprila, kada je napunila 18 godina, prestala da prima alimentaciju od svog oca, Toma Kruza, što je izazvalo dodatne reakcije u medijima. Ona je složenim odnosima sa ocem, s kojim nije u kontaktu već 11 godina.

Osim što je prestala da prima alimentaciju, Suri je odlučila da se odrekne i prezimena svog oca. Ova informacija je postala javna kada su uoči predstave “Head Over Heals” objavljeni plakati u kojima se kao njeno ime pojavljuje Suri Noel, a ne Suri Kruz. Mnogi su primetili da se Suri, time što nije uzela očevo prezime, odlučila da izbegne bilo kakvu vezu sa slavnim roditeljima i stvori sopstvenu ličnost. Ipak, Suri nije zaboravila da oda počast svojoj majci, jer je kao svoje prezime navela Noel, što je srednje ime Kejti Holms.

Iako je njen život bio pod svetlom reflektora od najranijeg uzrasta, čini se da Suri sada želi da živi život koji je isključivo njen. Odbacila je i očevo i majčino prezime, što znači da nije želela da bude definisana samo kroz svoju porodicu. Iako su mnogi ljudi bili iznenađeni njenim postupcima, Suri je jasno stavila do znanja da je odrasla osoba koja želi da bude prepoznata po sopstvenim uspesima, a ne po imenu svojih roditelja.

Za sada, Suri se posvetila studijama i novim izazovima u životu. Nema mnogo informacija o njenim planovima za budućnost, ali kako stvari stoje, ona nastoji da izgradi karijeru u industriji zabave, što je donekle i logičan izbor s obzirom na to da je odrasla u porodici koja je u centru pažnje i javnog interesovanja. Zanimljivo je da se, uprkos svim spekulacijama o njenom bogatstvu, Suri nastoji držati podalje od medija i javnog života, čineći sve da njen privatni život ostane upravo to – privatno.

