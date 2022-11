Drama u Filadelfiji: Iz automobila pucali na ljude ispred bara, najmanje 12 povrijeđenih

Najmanje 12 ljudi povrijeđeno je u pucnjavi koja se dogodila ispred bara u četvrti Kensington u Filadelfiji, javljaju američki mediji.

Pucnjava se dogodila oko 22:45 po lokalnom vremenu. Više osoba izašlo iz crnog automobila i počelo pucati po ljudima ispred kafića.

Već inicijalnim pregledom područja policajci su pronašli više od 40 metaka, navode mediji. Policija je pokrenula potragu za crnim automobilom u kojem je bilo najmanje troje ili četvero ljudi.

Za sada nema uhapšenih. Također, nema informacija o stanju žrtava.

