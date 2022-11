Ostaci ogromne kineske rakete pali na Zemlju, objavljeno gdje

Svemirsko zapovjedništvo američke vojske objavilo je lokaciju pada, koja je u južno-centralnom dijelu Tihog oceana. Prve informacije o ulasku rakete u atmosferu pojavile su se oko 11 sati. Raketa je viđena iznad australskog Melbournea, kao što je bilo predviđeno, piše Index.

#USSPACECOM can confirm the People’s Republic of China Long March 5B #CZ5B rocket re-entered the atmosphere over the south-central Pacific Ocean at 4:01am MDT/10:01 UTC on 11/4. For details on the uncontrolled reentry’s impact location, we once again refer you to the #PRC.

— U.S. Space Command (@US_SpaceCom) November 4, 2022