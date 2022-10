UKRAJINCI OPKOLILI HILJADE VOJNIKA U KLJUČNOM GRADU: TO JE KORAK PREMA OSLOBOĐENJU DONBASA

Vođa luganske vojne uprave Serhij Gajdaj rekao je u eteru kanala FreedДом da je od jutra oko 5.000 ruskih vojnika opkoljeno.

Okupatori su od svog rukovodstva tražili mogućnost odlaska, ali su odbijeni. Sada imaju tri mogućnosti: pokušati se probiti, predati se ili zajedno umrijeti. Ima ih oko 5.000, tačan broj još nije poznat – rekao je.

Prema njegovim riječima, trenutno su već presječeni svi putevi transporta streljiva tamo ili mirnog izlaska ove grupe iz Limana.

Zauzimanje grada, koji je Rusija koristila kao logističko i transportno središte za svoje operacije na sjeveru regije Doneck, predstavljalo bi značajan udarac planovima Kremlja da zauzmu cijeli Donbas.

Ruske grupacije u području Limana su okružene – kazao je Serhij Čerevatij, glasnogovornik ukrajinskih snaga na istoku zemlje.

Liman je važan jer je to sljedeći korak prema oslobađanju ukrajinskog Donbasa. To je prilika da se ide dalje do Kremine i Sjeverodonecka, a i psihološki je to vrlo važno – dodao je.

Rusi su u Limanu imali 5 do 5 i po hiljada vojnika, ali se broj okruženih jedinica možda smanjio zbog žrtava i pokušaja nekih ruskih vojnika da se probiju iz okruženja, kazao je Čerevatij.

Istaknuo je da ruske jedinice neuspješno pokušavaju probiti okruženje.

Neki se predaju, imaju dosta ubijenih i ranjenih, ali operacija još nije gotova – rekao je. prneosi Hayat

