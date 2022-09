PRINC HARRY SPREMAN JE DA ISPUNI POSLJEDNJU ŽELJU KRALJICE ELIZABETE: NEMA RAZLOGA DA SE OVOME NE UDOVOLJI

Izvor je rekao da Harry, kojem je prethodno rečeno da ne može nositi vojnu uniformu, nije zatražio promjenu.

Bio je spreman odjenuti što god je njegova baka planirala. Usredotočen je na to da joj oda počast i to je to. Ako ga žele u uniformi, nema razloga da ne udovolji tome, objašnjava.

Izvor za Daily Mirror govori kako je ustvari cijela situacija poprilično smiješna.

Vojvoda od Sussexa služio je svojoj zemlji i vrlo je cijenjen član oružanih snaga, s obzirom na sve što je učinio za veterane. Važno je da se svi kraljičini unuci osjećaju ugodno i dobrodošlo dok zajedno tuguju za svojom voljenom bakom – kaže.

Očekuje se da će kraljičinih osmero unučadi, uključujući princa Williama i Harryja, stajati u subotu navečer na 15-minutnom bdjenju uz bakin lijes.

Drugi kraljičini unuci, princeze Beatrice i Eugenie, Zara i Peter Philips te Louise i James, također će učestvovati u bdjenju u Westminster Hallu.

Još uvijek ostaje nejasno je li Harryju dano dopuštenje da nosi svoju vojnu odoru i za kraljičinu sahranu u ponedjeljak. Ranije ove sedmice objavljeno je da će Harryju i njegovom osramoćenom ujaku, princu Andrewu, biti zabranjeno nositi vojne odore na sprovodu. Vojvodi od Sussexa oduzeta je vojna titula kada je napustio kraljevsku porodicu 2020. i preselio se u Kaliforniju sa svojom suprugom Meghan Markle.

Princ Andrew bio je prisiljen napustiti javni život 2019., nakon katastrofalnog intervjua za BBC u kojem je branio svoje prijateljstvo sa zloglasnim finansijerom i osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom te je tvrdio da nikada nije upoznao svoju tužiteljicu za seksualno zlostavljanje Virginiju Giuffre.

Kasnije je iskeširao milioe dolara kako bi se nagodio u građanskoj parnici s Giuffre.

Kako je Page Six izvijestio, Harry, koji je služio na fronti u Afganistanu, bio je ‘tužan‘ zbog ove odluke.

Princ Harry, vojvoda od Sussexa, nosit će jutarnje odijelo tokom događaja u čast svoje bake – otkriva glasnogovornik Sussexa u izjavi za Page Six.

Njegovo desetljeće vojne službe nije određeno uniformom koju nosi i s poštovanjem tražimo da fokus ostane na životu i naslijeđu Njezinog Veličanstva Kraljice Elizabete II. – zaključuje. prneosi “Hayat“.

