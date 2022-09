Zemljotres na Tajvanu je bio razoran: Snimke svjedoče ogromnoj šteti

Po podacima Središnjega meteorološkog ureda nedjeljni potres dogodio se u 14.44 po mjesnom vremenu na dubini od 7 kilometara. Epicentar je bio oko 42,7 kilometara sjeverno od okruga Taitung u istočnom Tajvanu.

Zasad se zna da je poginula jedna osoba, radnik tvornice cementa u okrugu Hualien. Muškarac je umro nakon što ga je poklopio stroj.

Snimke koje se pojavljuju na društvenim mrežama svjedoče ogromnoj šteti. prenosi “N1“.

BREAKING – Several Apartments & House have reportedly collapsed following the 7.2 Magnitude Earthquake, in Taiwan. pic.twitter.com/GV9W0Y0sZj

— Anonymous Operations (@AnonOpsSE) September 18, 2022