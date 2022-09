Rusija i Ukrajina međusobno se optužuju za granatiranje područja najveće europske nuklearne elektrane pri čemu su oštećene zgrade u blizini šest reaktora što je dovelo do opasnosti od nuklearne katastrofe.

Grossi je pozvao na trenutni prekid granatiranja te na “zaštitnu zonu” oko elektrane. Drugim riječima, čini se da predlaže formiranje demilitarizirane zone. To je nešto čemu se Rusija ranije protivila, no možda se to stajalište promijenilo.

