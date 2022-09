Ko je zapravo Camilla, Charlesova žena koja će postati britanska kraljica supruga?

U trenutku Elizabetine smrti, njen sin Charles automatski je postao kralj, a njegova druga supruga Camilla sada je “queen consort”, pa je tako od “rotvajlerice”, kako ju je zvala pokojna princeza Diana, postala jedan od ključnih članova obitelji, a njen učinak i nepokolebljiva podrška pomogli su Charlesu da se nosi sa zahtjevnom ulogom, a sigurno će tako biti i u budućnosti.

Nije htjela biti ‘princeza od Walesa’

Mnogi su Camillu okrivljavali za raspad Charlesovog braka s Dianom, a kad je njihova veza postala javna, suočavala se s otrovnim kritikama. Javnosti je dugo trebalo da je prihvati nakon Dianine pogibije 1997. i udaje za Charlesa 2005. godine, a njena buduća titula bila je izvor kontroverzi.

Premda je tehnički to bila udajom za princa od Walesa, Camila nije želila koristiti titulu princeze od Walesa, odajući tako počast Diani koja je do smrti nosila tu titulu. U to vrijeme Camilla nije željela ni da postane kraljica supruga, iako to automatski postaje kad Charles sjedne na prijestolje.

Namjeravala je, kad za to dođe vrijeme, koristiti titulu “princeze supruge” koja nikad prije u britanskoj historiji nije upotrebljavana. Ali, njena tranformacija u cijenjenu i popularnu članicu kraljevske obitelji bila je takva da je kraljica Elizabeta stala na kraj spekulacijama o Camillinoj budućoj tituli.

U februaru ove godine, kad se napunilo 70 godina od njenog dolaska na prijestolje, kraljica je u poruci naciji, povodom platinastog jubileja, obznanila svoju “iskrenu želju” da Camilla uzme titulu kraljice supruge kad Charles postane kralj.

Kraljica dala blagoslov

Elizabeta je već nekoliko godina prije dala svoj blagoslov za takvo tituliranje svoje nevjeste, a Charles je bio blizu da to objavi 2019. godine, ali su ipak još malo pričekali i kraljica je iskoristila svoj veliki jubilej da izrazi želju o punom priznavanju supruge svog nasljednika, piše Slobodna Dalmacija.

“Kad moj sin Charles postane kralj, znam da ćete njemu i njegovoj supruzi Camilli pružiti istu podršku koju ste pružali meni, i moja je iskrena želja da, kad vrijeme za to dođe, Camilla bude poznata kao kraljica supruga”, poručila je tada kraljica Elizabeta, a Camilla je kasnije rekla kako je bila vrlo počašćena i jako dirnuta tim javnim odavanjem priznanja.

Svoje postupno napredovanje unutar kraljevske obitelji Camilla je gradila bez isticanja u javnosti, humanitarnim radom, poticanjem opismenjavanja i isticanjem problema obiteljskog i seksualnog nasilja, a medije je osvojila smislom za humor i posvećenošću suprugu i kraljevskim dužnostima.

Kruna koju će nositi

Na krunidbi kralja Charlesa III., iako ćemo na nju pričekati još neko vrijeme, Camilla će biti okrunjena kao kraljica supruga, očekuje se da će tom prilikom ponijeti krunu kojom je posljednja kraljica supruga, majka kraljice Elizabete II, kasnije poznata kao “kraljica majka”, okrunjena u krunidbi svog supruga, kralja Georgea VI, 1937. godine.

Rođena u Londonu 17. jula 1947. godine, Camilla Rosemary Shand odrastala je u istočnom Sussexu i južnom Kensingtonu, a školovala se u Engleskoj, Švicarskoj i Francuskoj.

Njeni roditelji bili su major Bruce Shand, koji je nakon povlačenja iz vojske postao biznismen, i Rosalind, kći trećeg baruna Ashcombea, koja je bila domaćica.

Prabaka bila kraljeva ljubavnica

Camilla ima mlađu sestru Annabel i mlađeg brata Marka. Jedna od njenih prabaka s majčine strane, Alice Keppel, bila je ljubavnica kralja Edwarda VII.

d 1898. do 1910. godine, na što je, barem se tako priča, Camilla u mladim danima koketno podsjetila Charlesa, da bi kasnije ona postala njegova ljubavnica.

Njeno je porijeklo uglavnom englesko, ali ima i nizozemskih, škotskih, kolonijalnih američkih, francuskih i francusko-kanadskih predaka. Preko Henryja Cavendisha, drugog vojvode od Newcastlea, ona i Charles su rođaci u devetom koljenu.

Camilla je odrastala razvijajući ljubav prema književnosti, koju je naslijedila od oca, uz nju je uvijek bilo pasa i mačaka, a rano je naučila i jahati.

Živjela s prijateljicama plemićkog porijekla

Na dvoru je debitirala 25. marta 1965. godine, a nakon što se odselila iz roditeljskog doma, dijelila je mali stan u londonskom Kensigtonu s Jane Wyndham.

Kasnije se preselila u veći stan u četvrti Belgravia, dijeleći ga s prijateljicama plemićkog porijekla. Radila je kao sekretaricama u različitim kompanijama na West Endu, a kasnije je bila recepcionistica u dekoraterskoj firmi, gdje je dobila otkaz nakon što je zakasnila na posao jer je prethodne večeri bila na plesu.

Postala je strastvena jahačica i često je bila na konjičkim događanjima, voljela je slikanje, a zanimalo ju je i ribarenje i vrtlarstvo. U drugoj polovici 60-ih godina prošlog stoljeća Camilla je upoznala oficira Andrewa Parkera Bowlesa, preko njegovog mlađeg brata Simona koji je radio za njezinog oca.

Objava zaruka u Timesu

Nakon što su godinama bili u vezi s prekidima, Camilline i Andrewove zaruke su objavljene u Timesu 1973. godine, navodno su to objavili njihovi roditelji bez znanja mladog para, što je natjeralo Andrewa da zaprosi Camillu.

Vjenčali su se 4. jula 1973., Camilla je imala 25, a Andrew 33 godine. Smatralo se to društvenim vjenčanjem godine, a bilo je pozvano 800 gostiju, među njima su bili i kraljica majka, princeza Margaret i princeza Anne.

Camilla i Andrew dobili su dvoje djece, Tom je rođen u decembru 1974. i kum mu je bio princ Charles, a Laura je rođena u januaru 1978. godine. Djeca su odgajana u očevoj rimokatoličkoj vjeri, ali je Camilla ostala anglikanka i nikad nije prešla na suprugovu vjeru.

U decembru 1994, nakon 21 godine braka, i Camilla i Andrew su zatražili razvod na temelju činjenice da već godinama žive odvojeno. Razvod je finaliziran 3. marta 1995. godine, a godinu kasnije Andrew Parker Bowles se vjenčao s Rosemary Pitman, koja je preminula 2010. godine.

Lucia Santa Cruz

Camilla i Charles navodno su se upoznali sredinom 1971. godine. U jednom od prekida veze s Camillom, Andrew je udvarao princezi Anne, Charlesovoj sestri. Premda su se kretali u istim društvenim krugovima i često bili na istim događanjima, Charles i Camilla se nisu bili formalno uponali sve dok u svom domu nije upoznala zajednička prijateljica Lucia Santa Cruz.

Postali su dobri prijatelji i započeli romantičnu vezu, što je bilo dobro poznato u njihovim krugovima. Redovno su bili zajedno na Charlesovim polo utakmicama. Kako je veza postajala ozbiljnija, Charles je upoznao njenu obitelj, ali je veza stavljena na čekanje kad se Charles priključio kraljevskoj mornarici na prekomorskim dužnostima početkom 1973. godine, a nakon toga su iznenada prekinuli.

Postojalo je nekoliko objašnjenja prekida njihove veze, jedno je da je Charles Camillu upoznao prerano i nije od nje tražio da ga čeka nakon što je otišao na mornaričku dužnost.

Drugo je objašnjenje kako je Charlesov praujak, lord Mountbatten, organizirao njegov odlazak u mornaricu kako bi se okončala veza s Camillom i otvorio put za Charlesove zaruke s njegovom praunukom Amandom Knatchbull.

Kraljica majka?

Neki izvori su sugerirali da kraljica majka nije odobravala Charlesovu vezu s Camillom jer je željela da on oženi neku od djevojaka iz obitelji Spencer, praunuka njene prijateljice lady Fermoy.

Pričalo se i kako se Camilla nije željela udati za Charlesa, nego za Andrewa Parkera Bowlesa, ali i da je za prekid odgovoran Charles koji je navodno odlučio da se neće oženiti prije 30. godine života.

Tada im, bez obzira što je bio pravi razlog, očigledno nije bilo suđeno, ali su ostali prijatelji. Kad je u augustu 1979. ubijen lord Mountbatten, Charlesa je u dubokoj tuzi tješila Camilla i u to su vrijeme počela kružiti govorkanja da su obnovili svoju intimnu vezu.

Camillin suprug

Camillin suprug navodno nije imao ništa protiv toga jer je i sam imao brojne ljubavnice. Ipak, Charles je uskoro započeo vezu s lady Dianom Spencer i vjenčali su se 1981. godine.

Veza Camille i Charlesa postala je poznata široj javnosti 1992. nakon objave knjige Diana: Her True Story, a sljedeće godine je pukao skandal “Camillagate”, kad su u tabloidima objavljene tajne snimke intimnih razgovora između Charlesa i Camille. Knjiga i snimke ozbiljno su narušile Charlesov imidž, a mediji su se obrušili na Camillu.

Charles je kasnije kazao kako su bili i bit će dobri prijatelji, te kako je veza s Camillom obnovljena nakon što se njegov brak s Dianom nepovratno raspao 1986. godine.

Nakon što su se oboje razveli, Charles je obznanio kako o njegovoj vezi s Camillom, uprkos negativnom publicitetu, nije i neće biti bilo kakve diskusije te je angažirao Marka Bollanda da poboljša njegov narušeni imidž i Camillin javni profil.

Prvi put službeno zajedno

Camilla je povremeno neslužbeno pratila Charlesa na nekim događanjima, a 1999. su se prvi put javno pojavili zajedno u hotelu “Ritz” u Londonu, na proslavi rođendana njezine sestre. Oko 200 novinara i reportera se sjatilo kako bi tome svjedočili.

Sljedeće godine Camilla je pratila Charlesa u Škotskoj na nizu službenih događanja, a 2001. je postala predsjednica nacionalnog društva za osteoporozu, što ju je predstavilo javnosti.

Kraljicu Elizabetu je prvi put nakon što je njezina veza s Charlesom postala javna, susrela 2000. na rođendanskoj zabavi priređenoj za bivšeg grčkog kralja Konstantina II, bio je to dokaz da kraljica odobrava Charlesovu i Camillinu vezu.

Kraljica je pozvala Camillu na proslavu svog zlatnog jubileja 2002. godine, sjedila je iza kraljice u kraljevskoj loži na jednom od koncerata u Buckinghamskoj palači, a Charles je navodno plaćao dvoje stalnih zaštitara da se brinu o njezinoj sigurnosti.

Zaruke 2005.

Premda je zadržala svoju kuću Ray Mill u Wiltshireu, koju je kupila 1995. godine, Camilla se preselila u Clarence House, Charlesovu službenu rezidenciju. Tokom 2004. Camilla je pratila Charlesa na gotovo svim službenim obavezama, a mediji su spekulirali kad će biti objavljene njihove zaruke i kako je vrijeme prolazilo, ankete su pokazivale da brak ima podršku javnosti.

Zaruke su objavljene 10. februara 2005. godine, a Charles je Camilli dao dijamantni prsten za koji se vjeruje da je njegova baka, kraljica majka, dobila kad je rodila prvu kći, kasnije kraljicu Elizabetu II.

Premda je njegv brak s razvedenom ženom smatran kontroverznim, uz pristanak kraljice i Engleske crkve mogli su se vjenčati, što se i dogodilo 9. aprila 2005. godine.

Poruke mržnje

Tijekom dva mjeseca nakon objave zaruka, u Charlesovu rezidenciju je stiglo oko 25.000 pisama od kojih je golema većina bila ispunjena podrškom, a stiglo je i 908 poruka mržnje od kojih su one s najžešćim prijetnjama proslijeđene policiji radi istrage.

Charles i Camilla su se vjenčali na civilnoj ceremoniji u u gradskoj vijećnici Windsora uz kasniji religiozni blagoslov u kapelici sv. Jurja. Vjenčanje se trebalo održati 8. aprila, ali je nekoliko dana prije objavljeno da će biti odgođeno jedan dan, kako bi Charles i još neki pozvani uglednici mogli prisustvovati pogrebu pape Ivana Pavla II.

Vjenčanju nisu bili nazočni ni Charlsovi ni Camillini roditelji, a svjedoci su im bili stariji sinovi Tom i William. Kraljica Elizabeta i princ Philip bili su na vjerskom blagoslovu braka nakon čega je piređeno primanje u dvorcu Windsor.

Slijedile su godine u kojima se još brižljivije gradio Camillin javni imidž, a kraljica joj je dodijelila neka od najznačajnijih odličja u monarhiji.

Maćeha

Kad se udavala za Charlesa, princ Harry je kazao kako je uvijek bila bliska s njim i Williamom, te kako ona nije zla maćeha.

No, čini se kako su se njegova razmišljanja promijenila jer se očekuje da će se u svojoj biografiji, koja bi uskoro trebala biti objavljena, žestoko obrušiti na Camillu i njezinu ulogu u raspadu braka njegovog oca i voljene majke Diane.

Koliko će to naštetiti kralju i kraljici supruzi, tek će se vidjeti, kao i to hoće li tim optužbama Harry sebi defitivno zatvoriti vrata kraljevske obitelji. prneosi “Radiosarajevo“.

Facebook komentari