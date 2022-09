Preletjela 12.000 km zbog dečka s Tindera koji živi na Havajima: ‘Na prvom spoju su mi se raspali snovi…’

Barmenica Clodagh O’Sullivan (22) sada živi sa svojim partnerom i glazbenikom Bradyjem Elliotom (25) glazbenikom i njihovim sinom Jamiejem Elliotom u Dingleu, u Irskoj, no, priča kako su se upoznali i započeli vezu je jako uzbudljiva.

Tinder spajanje

“Sjedeći na sofi besciljno listajući Tinder, spojila sam se s tipom po imenu Brady, ali njegove fotografije su bile toliko mutne da je bilo teško razaznati kako zapravo izgleda. Baš sam se spremala izbrisati profil kad mi je poslao smiješni meme iz The Officea, koja je moja omiljena TV emisija. To me nasmijalo pa sam mu uzvratila”, započela je Clodagh.

Zatim je nastavila: “Bio je srpanj 2019. i s 19 godina, bila sam solo pet mjeseci. Preuzela sam Tinder, ali sam ga rijetko koristila. Tamo gdje sam živjela u malom irskom gradu Dingleu, bilo je vrlo malo ljudi za upoznati iz aplikacije. Nakon što je poslao nekoliko memeova, Brady mi je tada poslao svoj Instagram profil i pitao može li me dodati. Gledajući neke njegove pristojne fotografije po prvi put, duboko sam udahnula, zapravo je bio zgodan Amerikanac s blistavim osmijehom i seksi tetovažama.”

Prvi spoj na Havajima

22-godišnjakinja je ispričala kako je izgledao prvi spoj: “Ali moji snovi o prvom spoju brzo su se raspršili kad mi je Brady rekao da je samo na odmoru u Irskoj i da zapravo živi 12.000 kilometara dalje na Havajima. ‘Sjedim u zračnoj luci i spremam se letjeti kući’, glasila je njegova sljedeća poruka. Dodao me na Instagram, ali nisam očekivala da će išta biti od toga. Međutim, kada mi je nekoliko dana kasnije poslao nekoliko koketnih poruka, odgovorila sam mu, odlučivši da nije ništa loše u dopisivanju. Tada su naše poruke postale sve češće i redovitije, a razgovarali smo o apsolutno svemu.”

“Brady mi je rekao da radi kao bolničar američkih marinaca, a ja sam mu rekla da radim u svom lokalnom pubu. Nakon otprilike tjedan dana, dogovorili smo naš prvi videopoziv i osjećala sam uzbuđenje kad se pojavio na mom ekranu. Brady je rekao da je i glazbenik i ponudio mi se da mi odsvira pjesmu koju je napisao uz svoju gitaru, to je definitivno pomoglo probiti led. Nekoliko tjedana kasnije, upoznala sam njegovu obitelj preko video poziva i znala sam da moram reći mojima o Bradyju. Zaljubljivala sam se”, rekla je djevojka iz Irske.

Podrška obitelji

“U to sam vrijeme živjela sa svojom sestrom Katie i tatom Jerryjem pa sam im to prvo rekla i oni su me stvarno podržavali. Zatim me Brady pozvao da ga posjetim na Havajima, kako bismo se mogli naći licem u lice. Osjećala sam se stvarno nervozno jer je najdalje što sam putovala bilo putovanje u London, ali tata mi je rekao da odem pa sam počela štedjeti 800 funti (7000 kuna) za povratnu kartu. Kad sam se tog studenog ukrcala na svoj let, bila sam tako uzbuđena, ali i zabrinuta da moja veza s Bradyjem neće biti ništa posebno, ali svaka zabrinutost je nestala čim sam ga ugledala u zračnoj luci”, opisala je svoja sjećanja.

Zatim je nastavila: “Dao mi je cvjetni lei, tradicionalni havajski pozdrav i oboje smo odmah osjetili iskru. Samo dva dana nakon putovanja, postali smo službeno cura i dečko, a tjedan dana kasnije rekli smo si: ‘Volim te’. Proveli smo nevjerojatnih dva tjedna zajedno i čim sam došla kući, planirali smo ponovno posjetiti jedno drugo. Bilo je teško biti tako udaljeno, ali nikad nisam sumnjala u naše osjećaje jedno prema drugome. Odletio je u Irsku samo nekoliko tjedana kasnije, početkom prosinca i upoznao moju obitelj. Srećom, svima im se odmah svidio.” prenosi Net

Mlada obitelj

“Nastavili smo letjeti 12.000 km po svijetu kako bismo se vidjeli kada možemo tijekom 2020. i planirali smo provesti tri mjeseca putujući Amerikom kasnije tijekom godine, ali samo šest tjedana nakon našeg putovanja tog studenog, saznala sam da sam trudna. Bilo je to savršeno iznenađenje, a naši prijatelji i obitelj bili su presretni zbog te vijesti”, rekla je djevojka o dolasku prinove.

Zatim je dodala: “Od tada pa nadalje Brady me nije napustio. Zajedno smo odletjeli natrag u Irsku i preselili se u vlastiti stan. Odlučili smo zasad živjeti u Irskoj jer je to pristupačnije, a Brady se dobro snašao i postao glazbenik s punim radnim vremenom dok sam ja ponovno počela raditi u pubu. Moja trudnoća je prošla bez problema i 23. srpnja 2021. dobili smo našeg prekrasnog sina Jamieja Elliota. Za sada uživamo u Irskoj, ali u budućnosti bismo se voljeli preseliti na Havaje i planiramo se vjenčati. Nikad u milijun godina nisam pomislila da ću se zaljubiti i osnovati obitelj s čovjekom koji je živio na drugom kraju svijeta. Baš mi je drago što sam slijedila svoje srce”, piše The Sun.

