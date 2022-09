Vatrogasac koji je oživljavao princezu Dajanu otkrio njene poslednje 4 riječi pred smrt

Vatrogasac nije ni znao da je “plavuša” u zadnjem delu smrskane Mercedes-Benz limuzine, teže povređena jer je imala otvorene oči i bila je pri svesti, upravo britanska princeza, piše Espreso.

-Bože moj, šta se dogodilo? – navodno su u poslednje reči koje je izgovorila Dajana upravo francuskom vatrogascu Gourmelonu, jednom od prvih ljudi koji su stigli na mesto strašne nesreće u pariskom tunelu Pont de l‘Alma.

Samo nekoliko trenutaka nakon što je izgovorila ovih pet reči, doživela je srčani zastoj i preminula.

Pre nego što su je izneli iz auta, držao ju je za ruku i tešio, govoreći joj da ostane mirna. Nakon prvih znakova srčanog zastoja vatrogasac je dao sve od sebe da oživi lijepu princezu.

– Masirao sam joj srce i nekoliko sekundi kasnije ponovo je počela da diše. Bilo je to olakšanje, naravno, jer, kao osoba koja radi u hitnoj službi, želite da spasavate živote i to je ono što sam mislio da sam učinio – rekao je ranije za The Sun.

Vatrogasac je priznao da mu je, tek kada su životno ugroženu ženu smestili u kola hitne pomoći, jedan od bolničara rekao da je to princeza Dajana.

– Da budem iskren, mislio sam da će preživeti. Koliko sam znao, dok je bila u kolima hitne pomoći, bila je živa i očekivao sam da će preživeti. Ali kasnije sam saznao da je umrla u bolnici. Bilo je to jako uznemirujuće. Sada znam da je bilo ozbiljnih unutrašnjih povreda, ali cela epizoda mi je još uvek u sećanju. Zauvek ću se sećati te noći – otkrio je Gourmelon.

Dajana je imala potres mozga, slomljenu ruku, posekotinu na budini i teške povrede grudnog koša. Nakon dvosatne operacije kojom su pokušavali da je spasu, lekari nisu uspeli da “nateraju” njeno srce da pravilno kuca i ona više nije dolazila svesti. Umrla je od unutrašnjeg krvarenja 31. avgusta 1997. u 4.53 ujutru po lokalnom vremenu, u bolnici Pitié-Salpêtrière u Parizu.

Osim tada 36-godišnje princeze, u teškoj saobraćajnoj nesreći poginuo je i njen saputnik, tadašnji dečko Dodi Al-Fajed i vozač Mercedesa Henri Pol. Jedini preživeli svedok ove tragedije je Dajanin telohranitelj Trevor Ris-Džons, koji se ničega ne sjeća.

