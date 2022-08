Ruski turisti stigli s naljepnicama ‘Z‘, lokalci ih skoro linčovali: ‘Fašisti, odlazite!‘ VIDEO

Uzrujani ruski turist snimio je video koji prikazuje kako su ih dočekali lokalni stanovnici nakon što su na njihovim vozilima ugledali naljepnicu sa slovom Z.

“Mi smo Rusi, a ovo je resort Žasibi gdje su nas dočekali na vrlo neugodan način. Vidjeli su ‘Z‘ znak na stražnjem dijelu našeg automobila i onda su nas ‘zasuli‘ – da smo fašisti, da smo napali Ukrajinu. Vozač ovog autobusa rekao nam je da nismo dobrodošli ovdje”, govori Rus na snimci objavljenoj na kanalu Telegram.

“Rusi, odlazite odavde, vi ste fašisti”, vikao je Kazahstanac na Ruse.

Russian tourists are butthurt over the "unfriendly" reception they got with their Z bumper stickers in Kazakhstan.

"They attacked us with accusations that were fascists, that we attacked Ukraine!" 😭 pic.twitter.com/ILzAx759bO

— Alec Luhn (@ASLuhn) August 29, 2022