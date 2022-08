Što se dogodi kada se u školi zabrane mobiteli? Pogledajte primjer iz Australije

Srednja škola Davidson zabranila je korištenje mobitela učenicama i učenicima od sedmog do 10. razreda. U toj državi, naime, srednja škola traje šest godina. Mobiteli su bili u potpunosti zabranjeni u učionicama. Mogli su ih donositi u školu i odnositi na povratku kući, ali ne i koristiti dok su u školi.

Učenici su ih morali pohraniti u futrole koje nije bilo moguće otvoriti bez da se ne otkine brava koja ih je zaključavala. Nastavnici su mogli otključati futrole ako se za tim ukazala potreba, kako bi mobitele koristili kao alat za podučavanje određene lekcije, piše Sydney Morning Herald.

Osam sedmica nakon uvođenja zabrane pokazali su se prvi rezultati. Problemi s ponašanjem vezani uz mobitele pali su za 90 posto, uključujući i zlostavljanje online.

Iako nisu bili oduševljeni s uvođenjem strožih mjera, učenici su se s vremenom na njih navikli i počeli više izravno pričati jedni s drugima. Neki među njima u potpunosti su prestali donositi mobitele u školu.

Udruga The Heads Up Alliance u srpnju je zatražila stroža ograničenja korištenja mobitela u školama u pokrajini New South Wales. Pokrenuta je i peticija, koju je dosad potpisalo više od 21 tisuće ljudi.

Učitelji i nastavnici su također podržali uvođenje ograničenja, pod uvjetom da imaju na raspolaganju način kako otključati uređaj u slučaju potrebe, prenosi tportal.

