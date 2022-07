UZNEMIRUJUĆI VIDEO: Eksplodirao helikopter u spasilačkoj misiji, poginulo osmero

Helikopter je prevozio spasioce Službe za hitne situacije koji su pozvani da pomognu paraglajderima koji su ranije završili u provaliji.

Ministarstvo je objavilo da je u trenutku nesreće u helikopteru bilo osam osoba, a ministar unutrašnjih poslova Vahtang Gomelauri potvrdio je da je svih osmero ljudi poginulo.

“Danas su u blizini mjesta Gudaurija, tokom letenja paraglajderom, dvije osobe pale na stjenovitu padinu. U operaciji spašavanja učestvovao je i helikopter granične policije koji je izgubio kontrolu i srušio se“, rekao je Gomelauri.

Prema potvrđenim informacijama, u helikopteru su bila četiri člana posade, dva spasioca iz Službe za upravljanje vanrednim situacijama i dva medicinska radnika Centra za koordinaciju i hitnu pomoć – navodi se u saopćenju.

Društvenim mrežama proširile su se snimke helikoptera koji udara u stijenu i nestaje i eksploziji i oblaku crnog dima i plamena.

🇺🇲 : Watch ‼️ A Georgia Department of the Interior Border Patrol helicopter crashed during an operation in Gudauri to rescue paragliders who fell off a cliff #USA pic.twitter.com/cgm6vKfwid

— Zaid Ahmd  (@realzaidzayn) July 29, 2022