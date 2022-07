NOVA BRITANSKA MINISTRICA OBRAZOVANJA DEMONSTRANTIMA POKAZALA SREDNJI PRST

Jenkyns je imenovana ministricom neposredno prije nego što je Boris Johnson najavio da odstupa s čelnog mjesta Konzervativne stranke.

Radi se o konzervativnoj političarki koja je u Johnsonov ured došla dati mu podršku prije nego što je najavio ostavku.

Snimak je izazvao bijes među Johnsonovim kritičarima u Britaniji. prneosi “Hayat“.

Is it too much to ask in @BorisJohnson Britain that the new Education Minister set an example to our nations children and not show the general public her middle finger. pic.twitter.com/MHlkZvIIBL

— David Lammy (@DavidLammy) July 8, 2022