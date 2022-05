KREMLJ U HAOSU ZBOG PUTINOVOG ZDRAVSTVENOG STANJA: NEPRESTANO JE U PRATNJI LJEKARA

Bivši državni obavještajni stručnjak Christopher Steele kaže da je bolesni ruski čelnik sada stalno okružen ljekarima.

Vjeruje da je tajanstvena bolest koja je mučila predsjednika (69) ostavila Moskvu u nedoumici dok balansira između suočavanja s Putinovim zdravljem i ratom u Ukrajini, prenosi “The Mirror”.

Potrebna stalna njega

Steele, koji je vodio odjel za Rusiju u MI6 u Londonu između 2006. i 2009., rekao je za LBC da “tačni detalji” Putinovog stanja još uvijek nisu poznati, čak ni njegovim visokopozicioniranim kolegama.

Ali Putinu je potrebna 24-satna medicinska njega, ustvrdio je on.

Neprestano je u pratnji tima liječnika – rekao je Steele za LBC.

Sastanci Vijeća sigurnosti za koje se pokazalo da navodno traju cijeli sat zapravo su podijeljeni u nekoliko dijelova, on izlazi i dobiva neku vrstu liječenja između tih brifinga. Dakle, očito je ozbiljno bolestan – nije jasno da li je terminalno ili neizlječivo, ne možemo biti potpuno sigurni. Međutim, to svakako ima vrlo ozbiljan utjecaj na upravljanje Rusijom u ovom trenutku – dodao je on.

Pojavilo je niz tvrdnji o zdravlju čelnika Kremlja, a neki izvještaji sugeriraju da boluje od raka, podvrgava se hemoterapiji i liječenju steroidima, među ostalim bolestima.

Drugi izvještaji upućuju na to da Putin pati od Parkinsonove bolesti ili demencije u ranoj fazi.

Steeleovi komentari dolaze nakon što je ukrajinski general-bojnik Kyrylo Budanov također rekao da je ruski čelnik ozbiljno bolestan od raka i da je u Rusiji u toku operacija njegovog uklanjanja.

U Kremlju je sve veći nered i zapravo haos, nema jasnog političkog vodstva Putina koji je sve bolesniji, i da u vojnom smislu strukture komande ne funkcioniraju kako bi trebali

Časopis “New Lines” dobio je audiosnimak oligarha bliskog Kremlju koji je ruskog lidera opisao kao “veoma bolesnog i to od raka krvi”.

“New Lines” kaže da je FSB, ruska domaća sigurnosna agencija, poslao “strogo tajni dopis” svim svojim regionalnim direktorima u kojem ih nalaže da ne vjeruju glasinama o predsjednikovom terminalnom stanju.

Christo Grozev, šef istraga u Bellingcatu, rekao je:

Dobili su upute da razbiju sve glasine o tome koje bi se mogle proširiti unutar lokalnih jedinica FSB-a. Prema izvoru u jednoj od regionalnih jedinica koji je vidio dopis, ova neviđena instrukcija imala je suprotan učinak, pri čemu je većina službenika FSB-a iznenada došla do uvjerenja da Putin zaista pati od ozbiljnog zdravstvenog stanja. prneosi “Hayat“.

Facebook komentari