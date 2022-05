Šta će Putin uraditi 9. maja: Svi očekuju nešto, i neprijatelji i pristaše

Ranije ove sedmice nad Moskvom su protutnjali borbeni zrakoplovi i bombarderi.

Bila je to samo proba – za veliku vojnu paradu i prolet u povodu Dana pobjede.

Putin se nadao da će na ovaj dan proglasiti pobjedu nad Ukrajinom?

Deveti maj jedan je od najvažnijih praznika u ruskom kalendaru, a u ponedjeljak će diljem zemlje biti vojnih parada u znak sjećanja na sovjetsku pobjedu nad nacističkom Njemačkom 1945. Kao i uvijek, zastave vijore iz gotovo svake zgrade i trgovine, prozori su ukrašeni zlatnim zvijezdama.

Ali ove godine će biti drugačije. Rusija je ponovno u ratu – ovaj put sa svojim susjedom.

A Vladimir Putin se možda nadao da će iskoristiti godišnjicu da ruskom narodu predstavi vlastitu pobjedu u Ukrajini. No, nakon invazije koja nije išla po planu, on tek treba ostvariti svoj nedavno izrečeni cilj da zauzme regiju Donbas.

“Svi očekuju da će se nešto dogoditi, i neprijatelji Putina i njegove pristaše”, kaže politički stručnjak Abbas Gallyamov.

“Ova očekivanja su stvorila vakuum koji treba popuniti. Ako ne, Putin će politički izgubiti.”

Zašto je 9. maj toliko važan za Rusiju? Kako se Moskva promijenila ratom u Ukrajini? Pitanje što bi gospodin Putin mogao učiniti navelo je analitičare da nagađaju i da se šire glasine.

Odbačene tvrdnje da će Rusija službeno objaviti rat Ukrajini

Kremlj je odbacio kao besmislicu nagovještaje da bi on mogao iskoristiti priliku i službeno objaviti rat Ukrajini – ili čak Zapadu – i nastojati mobilizirati rezerviste ili čak civile kako bi popunio svoju iscrpljenu vojsku.

No mnogi stručnjaci pretpostavljaju da će, u najmanju ruku, svaku teritorijalnu dobit u istočnoj Ukrajini prikazati kao pobjedu vrijednu slavlja. Iako je malo vjerojatno da to znači kraj rata. G. Gallyamov daje fascinantno predviđanje da će Putin tada Ukrajini postaviti ultimatum prijetnjom taktičkog nuklearnog oružja.

“Jedini način na koji sada može pobijediti, jer će sigurno izgubiti ako se tako nastavi, je da proizvede dojam apsolutno ludog tipa. On želi da se zapadna javnost uplaši, zapadni lideri da se uplaše i da počnu zvati Zelenskog i govoriti: ‘Dosta je sad, hajde da to prekinemo. Idi za pregovarački stol i pristani na barem neke od zahtjeva koje on postavlja. Jer mi smo vam spremni pomoći, ali nismo spremni umrijeti zbog vas.”

“Putinu treba izlaz”

Gospodin Putin, vjeruje, duboko žali zbog svoje invazije i treba mu izlaz, a da ne izgleda slabo.

Ali što misle njegovi ljudi? Istraživanja javnog mnijenja pokazuju da ima podršku većine, ali nije mudro u potpunosti vjerovati čak i neovisnim agencijama za ispitivanje javnog mnijenja u zemlji koja je kažnjavala drugačija mišljenja osim službenog narativa – da je “specijalna vojna operacija” Vladimira Putina častan i nužan čin – odbrana.

Ulične demonstracije koje su pratile prve sedmice rata smanjile su se na povremene pojedinačne prosvjede. Neovisna organizacija OVD info zabilježila je više od 15.000 privođenja prosvjednika – većinom u prvim danima invazije.

Nedavni niz požara na mjestima od vojnog ili taktičkog značaja potaknuo je nagađanja o kućnoj sabotaži, ali nema uvjerljivih dokaza koji podupiru tu teoriju, a požari su ovdje česti, uglavnom zbog starih ili oronulih zgrada i infrastrukture.

Upozorenja Britaniji

Državna TV dugo je predstavljala Zapad kao ruskog neprijatelja, ali su se, uoči Dana pobjede, retorika i agresija pojačale. Voditelji bijesno kritikuju Ameriku i Evropu i njihovu opskrbu oružjem Ukrajini. Kremlj krivi zapad za provociranje “Trećeg svjetskog rata” i nastojanja da se sukob produži što je duže moguće.

To je moćan alat. Jedan od najpopularnijih TV programa posljednjih sedmica bio je talk show u kojem je voditelj upozorio Britaniju da bi je, ako bude isprovociran, Rus mogao potpuno uništiti nuklearnim oružjem.

Iskorištavanje prošlosti u cilju legitimiziranja sadašnjosti

Zato je 9. maj tako snažan datum za Putina. To je prilika da se iskoristi dugo i bolno sjećanje ove zemlje na žrtvu koju je podnio njezin narod u borbi protiv nacističke Njemačke. Iskoristiti prošlost svoje zemlje da legitimizira svoju sadašnjost.

Bilo je jezivo gledati državnu TV i izvještavanje o jednoj od proba za vojnu paradu u Moskvi. Prikazana je starija gospođa koja je promatrala kamione i lansere projektila kako tutnje pored njih. Bila je na prvoj paradi, jer je kao dijete proživjela rat, rekla je novinarima.

A onda se okrenula i ukočeno podigla ruku kako bi mahnula tenkovima Vladimira Putina dok su paradirali, a licem joj se širio drag osmijeh. prenosi n1

