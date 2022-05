Lukašenko: Korištenje nuklearnog oružja neprihvatljivo

Lukašenko je stao u odbranu ruske invazije na Ukrajinu, koja je započela 24. februara, međutim, rekao je da kako nije mislio da će se “razvući na ovaj način”.

“Ali nisam dovoljno udubljen u ovaj problem da bih rekao ide li po planu, kako Rusi kažu, ili kako ja to osjećam. Želim još jednom naglasiti, osjećam da se ova operacija odužila”, rekao je Lukašenko tokom intervjua u Palači neovisnosti u Minsku.

Također je naglasio kako Ukrajina “provocira Rusiju” i inzistirao na tome da se Bjelorusija zalaže za mir.

“Kategorički ne prihvaćamo nikakav rat. Sve smo radili i činimo sada da ne bude rata”, rekao je bjeloruski predsjednik, istaknuvši kako su pregovori između Rusije i Ukrajine započeli upravo zahvaljujući njemu.

“Ali zašto je Ukrajina, na čijem teritoriju traje rat, vojna akcija, ljudi ginu – zašto Ukrajina nije zainteresirana za te pregovore?”, upitao je bjeloruski predsjednik.

Lukašenko je također rekao da bi bilo “neprihvatljivo” koristiti nuklearno oružje, ali nije mogao reći ima li Rusija takve planove.

“Ne samo da je upotreba nuklearnog oružja neprihvatljiva jer je tik uz nas – mi nismo preko okeana kao Sjedinjene Države. To je također neprihvatljivo jer bi moglo izbaciti našu zemaljsku kuglu koja leti iz orbite ko zna kuda”, rekao je Lukašenko.

“Da li je Rusija sposobna za to ili ne – pitanje je koje trebate postaviti ruskom vodstvu”, dodao je.

Rusija je rasporedila snage na bjeloruski teritorij pod izgovorom vojnih vježbi, a zatim ih poslala u Ukrajinu u sklopu invazije koja je započela 24. februara, podsjeća AP.

Lukašenko je javno podržao operaciju, navodeći na sastanku s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom početkom marta da Ukrajina planira napasti Bjelorusiju i da je ofanziva Moskve to spriječila. Rekao je da je donio kartu kako bi Putinu pokazao odakle se navodni napad trebao dogoditi, međutim on nije ponudio druge dokaze koji bi potkrijepili tu tvrdnju.

Lukašenko je također rekao AP-u da Putin ne traži izravan sukob s NATO-om i pozvao je Zapad da osigura da se to ne dogodi.

“On najvjerovatnije ne želi globalnu konfrontaciju s NATO-om. Iskoristite to. Iskoristite to i učinite sve da se to ne dogodi. Inače, čak i ako Putin to ne želi, vojska će reagirati”, rekao je bjeloruski lider.

Ranije ove sedmice bjeloruska vojska najavila je vanredne vježbe koje su izazvale zabrinutost u Ukrajini. Međutim, Lukašenko je u četvrtak kazao za AP da vježbe nisu prijetnja nikome.

“Ne prijetimo nikome i nećemo prijetiti i nećemo to učiniti. Štaviše, ne možemo prijetiti – znamo ko nam se suprotstavlja, pa da se pokrene nekakav sukob, neka vrsta rata ovdje na Zapadu apsolutno nije u interesu bjeloruske države. Tako da Zapad može mirno spavati”, zaključio je. prneosi “N1“.

